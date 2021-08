Gamescom 2021: alle games en aankondigingen die ertoe doen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gamescom is Europas antwoord op de E3 en is nu onderweg.

Het wordt meestal jaarlijks in Duitsland gehouden en is een enorm evenement voor gamers, met de grootste aanstaande titels die te zien zijn voor pers, vakbezoekers en het publiek.

Dankzij de aanhoudende pandemie is Gamescom 2021 echter alleen virtueel. Dat betekent niet dat er niet genoeg te zien is, alleen dat we geen preview-builds in het echt kunnen spelen.

Hier is onze gids over de show, plus de games en hardware die tot nu toe zijn aangekondigd.

Gamescom begon in 2009 en wordt traditioneel jaarlijks gehouden in het congrescentrum Koelnmesse in Keulen, Duitsland. Het loopt over het algemeen midden tot eind augustus.

Zoals we hierboven al zeiden, schakelde het dit jaar zoals de meeste anderen over naar een digitaal evenement. Het liep online van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 augustus. Aan de vooravond van de show werd ook een Xbox-showcase gestreamd.

Verschillende merken streamden hun eigen showcase-evenementen tijdens Gamescom, waaronder Xbox, Bungie - voor Destiny 2 - en Future Publishing.

Maar misschien wel de grootste was Opening Night Live - het nu jaarlijkse twee uur durende extravaganza op de eerste avond van Gamescom. Hieronder kun je hem in zijn geheel terugkijken.

Een van de dingen die Gamescom een beetje anders maakt dan E3 en soortgelijke evenementen, is dat het cosplay meer omarmt. Het heeft inderdaad een jaarlijkse cosplaywedstrijd, dus moedigt een groot aantal internationale bezoekers aan om zich te kleden als Pikachu of een van hun andere favoriete videogamepersonages.

Hoewel dit jaar alleen digitaal was, was er nog steeds een cosplaywedstrijd, alleen online. Deelnemers werden aangemoedigd om fotos naar de organisator te sturen en een select team van juryleden koos de winnaars.

Hier vind je alles over de finalisten en winnaars .

Dit zijn onze hoogtepunten van Gamescom 2021.

Als onderdeel van het Halo Infinite-segment in de Opening Night Live-presentatie heeft Xbox enkele gubbins met Halo-thema aangekondigd. Dit omvatte een speciale editie Halo Elite Wireless Controller Series 2 en een Halo Infinite Xbox Series X.

Een andere belangrijke aankondiging van Xbox was dat het zijn consoles in staat zal stellen om games via de cloud te spelen. Dit betekent dat Xbox One-bezitters met Game Pass Ultimate de Xbox Series X/S-versies van veel games kunnen spelen, dankzij streaming via internet.

Deep Silver Volition kondigde een complete reboot aan voor zijn al lang bestaande Saints Row-franchise, waarmee de serie teruggaat naar zijn minder gekke roots. Er zal gedurende de hele campagne coöp zijn en een geheel nieuwe cast van personages. Je kunt er hier meer over lezen .

Hoewel we al een beetje hebben gezien over de PS5-upgrade naar Death Stranding, kregen we een lange gameplay-diepduik tijdens de Opening Night Live-presentatie. Het team van Kojima gaat zeker over de verbeteringen slepen.

Xbox toonde ook een lange gameplay-trailer tijdens zijn eigen stream, dit keer van Forza Horizon 5. Bovendien krijgt de game, net als bij Halo, een eigen Xbox Wireless Controller. U kunt hier meer lezen over Forza Horizon 5 .

Vers aangekondigd tijdens de show, ziet Marvels Midnight Suns er een beetje anders uit dan de andere Marvel-games die er zijn. Het is een tactische RPG om te beginnen, van het team achter XCOM. Het bevat ook een line-up met superhelden die minder conventioneel is, waaronder Doctor Strange en Ghost Rider.

Gamescom was gastheer voor de eerste volledige gameplay-trailer voor Call of Duty: Vanguard. Dit speelt een van de hoofdpersonen - Polina Petrova. Bekijk hier onze Call of Duty: Vanguard-round-up .

We hebben misschien alleen een filmische trailer voor de gratis te spelen multiplayer-modus van Halo Infinite, maar we weten nu tenminste de datum waarop deze zal worden uitgebracht - 8 december 2021. Lees hier meer over Halo Infinitre .

Sla dit op onder "gekke gadgets aangekondigd op Gamescom". De Panasonic SC-GN01 is een surround sound speaker die je als een reiskussen om je nek draagt. Je kunt er hier meer over lezen .

Ontwikkeld door Pearl Abyss - de studio achter Black Desert - was DokeV een van de games die ons echt een wow-moment bezorgde. Het is een openwereldavontuur geïnspireerd door Pokemon, maar met verbluffend realistische locaties.

Last but zeker not least hebben we kunnen zien hoeveel parkour is verbeterd in het langverwachte vervolg op Dying Light - verreweg een van onze favoriete zombiegames. Lees hier meer over Dying Light 2 .