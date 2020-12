De beste Pokemon Go-tips en -trucs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De basis van Pokemon Go is eenvoudig en leuk. Je loopt, je vangt Pokemon, je verzamelt er zoveel als je kunt en je bezoekt Poke Stops om je rugzak vol te laden met goodies om je Trainer onderweg te helpen.

Maar als het gaat om het beheersen van het spel, is er nog veel meer waar u rekening mee moet houden. Hier zijn enkele toptips om je te helpen een Pokemon-professional te worden:

De eieren die je verzamelt bij Poke Stops of die je van cadeaus krijgt, zullen je helpen om Pokemon te krijgen, XP te verdienen en snoep te stimuleren, als je ze eenmaal door een couveuse hebt gehaald en de vereiste afstand hebt gelopen - 2 km, 5 km, 7 km of 10 km. Iedereen begint met een incubator voor oneindig gebruik met een ∞-symbool, maar soms word je beloond met 3x incubators en kun je ze ook in de winkel kopen. Gebruik ze verstandig:

Verspil uw 3x broedmachines niet, gebruik ze voor 10 km eieren

Gebruik je oneindige broedmachine voor die korte eieren van 2 km

Door deze techniek te gebruiken, krijgt u een efficiënter gebruik van die couveuses. Pas ook op voor speciale evenementen waarbij de uitkomstafstanden worden verkort. Over het algemeen hebben eieren met een langere afstand een grotere beloning.

De vaardigheid van je Trainer wordt bepaald door de XP die je hebt. Je gaat door de niveaus van XP en hebt elke keer meer XP nodig om een hoger niveau te bereiken. Maar terwijl je dit doet, worden de beloningen hoger en zul je Pokemon evolueren en op een hoger niveau uitkomen, en je kunt ook naar hogere niveaus gaan.

Door je Pokemon aan te zetten als je XP laag is, kost het je meer snoep om dit te doen. Het is dus beter om je power-ups van Pokemon op te slaan totdat je een hoger XP-level hebt bereikt, zoals boven level 20.

Probeer een aantal van deze dingen om snel XP te bouwen:

Gebruik een Lucky Egg als je actief speelt

Evolueer basis-Pokemon met overtollige snoepjes, zoals Pidgey of Rattata

Vang alles

Vecht met vrienden om XP te krijgen door Gyms over te nemen

Er zijn twee delen van het spel die de Pokemon die je vangt registreren:

Tas: dit zijn de Pokemon die je daadwerkelijk tot je beschikking hebt.

Pokedex: dit toont alle Pokemon die je hebt gevangen, degene die je hebt gezien en geeft details over de evolutiepaden.

Het is niet nodig om elk type Pokemon als een groeiende verzameling in je tas te dragen - daar is de Pokedex voor.

Het is beter om alleen de Pokemon te houden die je nodig hebt: dat is een leger om mee te vechten in Gym- en Raid-gevechten. Je hebt krachtige versies van Pokemon nodig, maar het is beter om een aantal krachtige Blissey te hebben dan een Blissey en een Caterpie, Metapod, Kakuna enzovoort, omdat die Pokemon - eenmaal geregistreerd en geëvolueerd - niet echt veel zullen doen voor u. Leer dus de vaardigheden van je Pokémon en bouw een leger op van degenen die goed vechten, zoals Gengar, Blissey, Vaporeon.

Je moet ook degenen dragen die je nog nodig hebt om te evolueren en vasthouden aan degenen die een speciaal item nodig hebben om te evolueren, zoals Onix als je Steelix nog niet hebt.

Let ook op speciale editie-personages, zoals de seizoensgebonden Pikachu. Deze evolueren naar speciale Raichu, dus het is de moeite waard om deze te hebben en vast te houden, zodat je ze in Gyms kunt zetten zodat anderen jaloers kunnen zijn.

Er is een optie om Pokemon over te dragen aan de professor, in ruil voor Candy van die Pokemon-variëteit. Nadat je een Pokemon hebt gevangen en de Stardust en Candy hebt gekregen die ze meebrengen, kun je Pokemon die je niet nodig hebt overdragen.

Als je bijvoorbeeld al 20 Rattata hebt, kun je waarschijnlijk wat ruilen voor snoepjes om degenen die daadwerkelijk voor je vechten als Raticate kracht bij te zetten. Zoals we hierboven al zeiden, kun je maar een eindig aantal Pokemon dragen en je wilt dat ze allemaal krachtig zijn, dus verwijder die zwakkere exemplaren.

De Pokedex laat zien hoe Pokemon evolueert en het is de moeite waard om te kijken waar een Pokemon naar kan evolueren voordat je Candy erop laat vallen om hem krachtiger te maken of om kleinere vormen te ontwikkelen. Als je bijvoorbeeld veel Pidgy hebt, en een paar Pidgeotto, dan wil je waarschijnlijk niet Candy uitgeven om Pidgy naar meer Pidgeotto te laten evolueren: je wilt ze bewaren totdat je Pidgeotto kunt evolueren naar Pidgeot, omdat het meer snoep nodig heeft.

Het maken van meer mid-tier Pokemon is minder nuttig dan het verkrijgen van de zeldzamere geëvolueerde vorm die vaak nuttiger zal zijn in de strijd.

Controleer ook nogmaals het evolutiepad. Veel Pokemon hebben een andere geëvolueerde vorm die zich opent naarmate het spel uitbreidt. Met de toevoeging van de Sinnoh-regio kwamen bijvoorbeeld nieuwe versies beschikbaar. Je hebt een Sinnoh Stone nodig om ze te laten evolueren, wat betekent dat sommige Pokemon waarvan je dacht dat ze klaar waren nu iets anders kunnen doen, dus het is de moeite waard om het nog eens te controleren.

Soms verzamel je een Lucky Egg. Hiermee verdubbelt u uw verdiende XP gedurende 30 minuten. Laat het echter niet zomaar vallen, maar probeer het te gebruiken voor maximale winst om uw Trainer te helpen verbeteren. Dat kan zijn wanneer je op een nieuwe, drukke plek aankomt en je weet dat je Pokemon gaat vangen of uitbroeden, of waar er veel Gyms zijn om tegen te vechten - en te winnen.

Dus bewaar die Lucky Eggs voor die epische Pokemon Go-sessies in het stadscentrum om de meeste XP ervoor terug te krijgen.

Natuurlijk, de AR-modus is leuk omdat hij deze tot leven brengt, maar hij gebruikt de batterij en maakt het spel moeilijker - hij werkt ook niet op sommige telefoons met een lager vermogen.

Schakel het uit en speel in de gamewereld en je zult merken dat het gemakkelijker is om Pokemon te vangen omdat de omgeving altijd hetzelfde is. Het bespaart ook de levensduur van de batterij.

Wanneer je een Poke Stop bezoekt en het bord laat draaien, hoef je niet op alle vrijgegeven dingen te tikken. Druk gewoon op de X onderaan om de stop te sluiten en je claimt automatisch je beloningen.

Onthoud dat als je in de buurt van een PokeStop bent om te lunchen of koffie te drinken, je die Stop keer op keer kunt bezoeken - het duurt maar een paar minuten voordat hij weer beschikbaar is.

Sportscholen zijn waar de echte glorie ligt, want ze zijn de weg naar Coins. Sportscholen zijn echt waar Pokemon Go over gaat. Je vecht, wint en neemt een Gym over voor je team. Je wilt een krachtige Pokemon achterlaten om die Gym te verdedigen, want hoe langer ze op hun plaats blijven en verdedigen, hoe meer munten je verdient. Hoe meer munten je verdient, hoe meer spullen je kunt kopen.

Je neemt Gym over voor je team en andere teamleden kunnen samen met jou die Gym verdedigen. Sommige Pokemon zoals Blissey zijn moeilijk uit te schakelen. Als je het wilt behouden, blisse het maar, maar onthoud dat in Gyms met een hoge omzet (zoals in stadscentra) je Pokemon snel zal worden uitgeschakeld, dus het heeft weinig zin om je krachtigste te gebruiken.

Bedenk ook dat Pokemon die in Gyms zitten maar het niet verdedigen, niet veel munten verdienen - zodat de afgelegen Gym die niemand ooit uitdaagt, niet zoveel munten zal verdienen als je misschien denkt.

Dit klinkt misschien als een laffe benadering, maar het heeft weinig zin om je 86CP Squirtle tegen een 50000CP Kyogre te zetten. Als je niet genoeg krachtige Pokemon van jezelf of een team van vrienden hebt om mee te vechten, dan verlies je en moet je gewoon je Pokemon nieuw leven inblazen en ze behandelen met drankjes.

Controleer dus de kracht van de Pokemon in de Raid Battle voordat je begint.

Als je met Gyms vecht, kun je je tegenstanders geleidelijk verslijten, zodat je het kunt opnemen tegen sterkere tegenstanders - je zult nog steeds verliezen, maar je kunt misschien wat vooruitgang boeken.

Sommige Pokemon komen niet vaak voor. Omdat je deze niet vaak zult zien, kun je door ze als je maatje te gebruiken geleidelijk aan die soorten snoep verdienen terwijl je loopt. Na verloop van tijd zul je merken dat je genoeg hebt om die Pokemon te laten evolueren.

Waarschijnlijk het beste om dat niet te doen met Magikarp, want je hebt 400 snoepjes nodig om het te ontwikkelen en je zult je vervelen voordat er iets gebeurt. Het is echter vermeldenswaard dat voor verschillende Pokemon je verschillende afstanden moet lopen.

De Golden Razz Berry en Silver Pinap Berry zijn in feite de ultieme bes. Ze zijn erg goed om te helpen bij het vangen van belangrijke Pokemon die gewoon niet gepakt willen worden. Als je al lang op zoek bent naar iets en niets werkt, zal de Golden Razz Berry het waarschijnlijk waarmaken. De Silver Pinap Berry geeft je ook extra snoepjes als je die Pokemon vangt.

Je kunt de Golden Razz Berry echter ook voeren aan Pokemon die je in een Gym hebt. Wanneer je Pokemon zich ellendig voelt en wat aandacht nodig heeft - in feite om hem in topvorm te houden - dan neemt de Golden Razz Berry hem meteen terug naar de top. Als je die sportschool wilt vasthouden, helpt dit echt.

Als je moeite hebt om een Pokemon te verslaan en je weet niet waarom, komt dat waarschijnlijk door typevoordeel. Dit is eigenlijk het onderliggende principe van de hele Pokemon-vechtwereld. Dit wordt gerepliceerd in Pokemon Go, waarbij weersfactoren sommige typen ook stimuleren ten opzichte van andere. Er is ook de kwestie van bepaalde vechtbewegingen die je Pokemon mogelijk heeft.

Er is een reeks grafieken online beschikbaar waarnaar u kunt verwijzen voor de details, maar hier zijn enkele basisdetails van welke typen sterk zijn tegen welke andere typen. In de onderstaande lijst brengt het eerstgenoemde type meer schade toe aan het tweede:

Bug> Dark, Grass, Psychic

Dark> Ghost, Psychic

Elektrisch> Vliegen, water

Fairy> Dark, Dragon, Fighting

Vuur> Insect, gras, ijs, staal

Vechten> Normaal, Rock, Steel, Ice Dark

Vliegen> Vechten, insecten, gras

Geest> Paranormaal

Gras> Grond, Rots, Water

Aarde> Gif, Rots, Staal, Vuur, Elektrisch

Ice> Dragon, Grass, Ground, Flying

Poison> Grass, Fairy

Paranormaal> Vechten, vergif

Rock> Flying, Bug, Fire, Ice

Steel> Fairy, Ice, Rock

Water> Vuur, aarde, rots

Pokemon Go is nooit de meest stabiele app geweest, van vroege serverproblemen tot algemene niet-reagerende reacties. Vaak zie je linksboven een draaiend pictogram om aan te geven dat het met de server praat - en soms blijft het daar gewoon hangen. Of gewoonlijk zie je geen Poke Stops en geen Pokemon in de buurt.

Als er niets gebeurt, probeer dan op de Pokeball te tikken om het menu te openen. Als het niet reageert, stop dan, start opnieuw, open de app en ga door. Anders verspilt u batterij en tijd aan het wachten tot het weer werkt.

Voor sommigen is dit misschien niet mogelijk, maar door naar zoveel mogelijk plaatsen te gaan, kun je meer soorten Pokemon verzamelen. Uw geboorteplaats wordt waarschijnlijk gedomineerd door een bepaalde variëteit, dus zorg ervoor dat u naar nieuwe plaatsen gaat om meer te vinden.

Dat kan betekenen dat je vroeg uit de bus moet stappen en gaan wandelen, of in het weekend naar een ander gebied moet gaan. Bezoek misschien de familie of verre vrienden, en zeg dan dat je alle lokale bezienswaardigheden wilt zien, zodat je Pokemon kunt verzamelen, Gyms kunt vinden om het over te nemen, enzovoort.

Speciale evenementen komen nu vrij frequent voor en introduceren enkele minder algemene Pokemon of voorheen onzichtbare Pokemon - inclusief enkele van de regiospecifieke karakters die je misschien niet hebt gezien. Zorg ervoor dat je de nieuwssectie van de Pokemon Go-app bekijkt om te zien wat er gebeurt.

Pokemon Go is een batterijmoordenaar op alle telefoons. De batterijbesparende modus in Pokemon Go zorgt ervoor dat het scherm wordt uitgeschakeld wanneer de telefoon ondersteboven ligt, wat betekent dat je niet de hele levensduur van de batterij besteedt aan het verlichten van het scherm wanneer dat niet nodig is. Je hebt een telefoon met een versnellingsmeter nodig om te werken, wat sommige Android-telefoons op instapniveau mogelijk uitsluit.

Als het eenmaal is ingeschakeld, kun je de telefoon vaak ondersteboven in je zak stoppen, het scherm wordt uitgeschakeld, maar het blijft live, houdt je afstand bij om eieren uit te broeden en trilt om je te waarschuwen voor Pokemon.

Onderzoek zal je een reeks taken laten uitvoeren om het spel meer variatie te geven. Het is ook de route naar enkele van de zeldzamere Pokemon, die vaak verschijnen tijdens speciale evenementen. Het veldonderzoek is aan de gang, waardoor je taken kunt voltooien die je krijgt van Poke Stops - zoals het verzamelen van 5 Pokemon met een weerboost. Hier zijn enkele toptips:

Verwijder veldonderzoek dat moeilijk is, zoals 5 geweldige worpen achter elkaar gooien - als je het niet kunt, verwijder dan en krijg een andere taak

Claim uw beloningen niet allemaal op dezelfde dag, maar één keer per dag

Claim je laatste beloning niet, tenzij je weet dat er een nieuw Pokemon-type beschikbaar is om te vangen

Pokemon Go kan nu gesynchroniseerd worden met de stappenteller op je telefoon, zodat je de app niet altijd open hoeft te hebben. Schakel de Adventure Sync-functie in het instellingenmenu in en dat zal het tellen doen als je gewoon loopt, wat betekent dat je die eieren gemakkelijker kunt uitbroeden. Zelfs als je niet speelt, krijg je het voordeel van al het wandelen dat je doet.

Nu er steeds meer regios opengaan in Pokemon Go, kan het moeilijk zijn om die Pokemon bij te houden die nog kunnen evolueren. Gebruik de favoriete functies om er een ster op te zetten, zodat je in één oogopslag kunt zien welke Pokemon je nog probeert te ontwikkelen. Dat maakt het heel gemakkelijk om er een uit de lijst te selecteren om je nieuwe buddy te maken.

Raid-gevechten hebben altijd wat eisen gesteld aan Pokemon Go-spelers, waardoor je op het juiste moment op de juiste plek moet zijn. Gelukkig kun je met Remote Raid Passes (geïntroduceerd vanwege lockdowns) nu Raids zien en meedoen zonder dat je fysiek op die locatie hoeft te zijn. Houd ze in de gaten, want het is een manier om een aantal van die zeldzamere Pokemon te krijgen die je misschien nodig hebt.

Terwijl de originele Pokemon Go-game ging over het ontdekken en vinden van Pokemon, voegt de evolutie van Battles een nieuwe dimensie toe, waaronder veel beloningen. Je kunt in niveaus vechten en veel of beloningen verdienen terwijl je door het spel beweegt. Belangrijk is dat Battles niet afhankelijk zijn van wandelen en ontdekken, dus het is een onderdeel van het spel dat je kunt spelen om je positie thuis te verbeteren.

