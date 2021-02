Er is nu een Mercedes-AMG Petronas F1 elektrische scooter van Xiaomi

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft een speciale editie van zijn Mi Electric Scooter Pro 2 aangekondigd, geïnspireerd door het Mercedes-AMG Petronas F1-team.

De Mi Electric Scooter Pro 2 - oorspronkelijk aangekondigd in juli 2020 - heeft een designlick gehad, met blauwgroene highlights en emblemen die zijn getrokken door het Petronas F1-team. Dat ziet de Mercedes-AMG-branding richting het achterwiel.

De Scooter Pro 2 krijgt geen prestatieverbetering in deze F1-make-over en houdt vast aan zijn topsnelheid van 25 km / u en een actieradius van 45 km (28 mijl).

Maar deze scooter biedt wel ABS-remmen, met een achterschijf om je onder controle tot stilstand te brengen. Hij heeft luchtbanden voor comfort, en dankzij het handige vouwsysteem kun je hem gemakkelijk opbergen wanneer hij niet wordt gebruikt.

Er is een ingebouwd display op het stuur, zodat u kunt zien wat er aan de hand is en hij een helling tot 20 procent aankan.

Hoewel je de Mi Electric Scooter Pro 2 in veel regios kunt kopen, is het in sommige landen, zoals het VK, niet legaal om te gebruiken. U kunt er niet mee op wegen en u kunt er niet op rijden - de enige elektrische scooters die momenteel in het VK zijn toegestaan, maken deel uit van proefprogrammas voor verhuur .

Dat is niet het geval in andere regios waar deze scootmobiel beschikbaar zal zijn - maar zoals altijd - zorg ervoor dat u zich houdt aan de lokale beperkingen.

De prijs moet nog worden bevestigd, maar de reguliere versie kost ongeveer £ 485 in het VK.

Geschreven door Chris Hall.