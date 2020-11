Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je onlangs een elektrische scooter bij jou in de buurt op straat hebt gezien, is de kans groot dat deze door Xiaomi is gemaakt - zijn scooters zijn tot nu toe enorm populair geweest.

Dat is niet voor niets - ze behoren tot de beste die er zijn. Op dit moment is er ook een flinke en zeldzame korting op een van de nieuwste en meest indrukwekkende modellen, de Mi 1S.

Je kunt het bij Halfords in het VK krijgen voor £ 399 , met £ 100 die van de normale prijs van £ 499 afloopt. Dat is maar liefst 20% korting op de prijs van een scooter die nog geen jaar uit is geweest.

Het laat je gemakkelijk inzoomen, met een maximale snelheid van 25 km / u en een bereik van ongeveer 18,6 mijl, waardoor het op dit moment een van de betrouwbaardere scooterkeuze is.

Het heeft ook hetzelfde ontwerp dat Xiaomi al een paar jaar aan het verfijnen is, met dubbel remsysteem en een antislipsysteem om ervoor te zorgen dat je je veilig voelt tijdens het rijden.

Er zijn ook drie rijmodi, zodat u kunt kiezen hoe snel u zich wilt voelen, voor het geval u op zoek bent naar een meer ontspannen rit, waarvan we denken dat veel gebruikers die zullen verwelkomen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.