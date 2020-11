Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Department for Transport (DfT) heeft de details vrijgegeven over hoe het VK e-scooters in juli zal testen, waardoor e-scooters de komende 12 maanden onder bepaalde voorwaarden kunnen worden gebruikt. De proeven zijn officieel begonnen vanaf zaterdag 4 juli 2020 in het VK, maar het is aan individuele raden om dat te realiseren.

Hoewel het oorspronkelijke plan geen Londen omvatte, heeft Transport for London nu operators uitgenodigd om deel te nemen aan een wedstrijd, met drie diensten die in Londen zullen worden getest, vanaf het voorjaar van 2021.

Maar wat betekent dit voor de staat van elektrische scooters in het VK? Hier is alles wat u moet weten.

Er zullen veel voorwaarden en condities zijn verbonden aan de proeven met elektrische scooters in het VK. Ten eerste zullen de proeven alleen mogelijk zijn voor gehuurde scooters. De DfT zegt dat dit is om een stroom van lage kwaliteit en gevaarlijke elektrische scooters te stoppen die op de wegen verschijnen, en daarom zullen privé-scooters onder deze proeven niet worden toegestaan. Ze zijn nog steeds gebonden aan de onderstaande voorwaarden en zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

Vervolgens moet de rijder aan een aantal voorwaarden voldoen:

Elektrische scooters zijn alleen toegestaan op wegen of fietspaden en mogen niet op trottoirs.

De berijder moet ouder zijn dan 16 jaar.

De berijder moet een volledig of voorlopig Brits rijbewijs hebben.

Scooters moeten beperkt zijn tot 25 km / u.

Elektrische scooters worden verboden op snelwegen.

U mag niet rijden onder invloed van drank of drugs.

Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

Ook verhuurbedrijven zullen tijdens de proeven aan voorwaarden moeten voldoen. Omdat e-scooters als wegvoertuigen worden aangemerkt, moeten ze worden verzekerd door de aanbieder. Het maximaal toegestane vermogen is 500W en het maximaal toegestane gewicht is 55 kg.

De voorwaarden stellen ook dat een scootmobiel maar één persoon kan vervoeren en dat het aandrijfmechanisme standaard in de uit-stand moet staan wanneer deze wordt losgelaten.

Omdat u op de openbare weg rijdt, valt u onder de wetgeving die van toepassing is op het gebruik van voertuigen op de weg. Dat betekent dat als u zich niet aan de beperkingen houdt, u een boete kunt krijgen of punten op uw rijbewijs kunt krijgen.

Afgezien daarvan zijn er veel dingen die lokale autoriteiten moeten treffen om elektrische scootertests te laten plaatsvinden, maar de verwachting is dat de meeste tussen juli en augustus 2020 zullen plaatsvinden.

Nu de Britse regering de details van de proef heeft uiteengezet, verwachten we een breed scala aan bedrijven die verhuurdiensten aanbieden in Britse steden en dorpen. Hoewel nog moet worden bevestigd wie welke diensten waar gaat aanbieden, verwachten we dat mensen als Voi, Spin, Bolt, Bird, Lime en Wind allemaal Britse diensten aanbieden.

Veel van deze diensten hebben bevestigd dat ze klaar zijn om elektrische scooters zo snel mogelijk in de straten van het VK te plaatsen. In de meeste gevallen moet u zich via een app aanmelden voor de service en vervolgens die app gebruiken om uw huur te betalen, waarbij u via de app wordt gefactureerd.

Het is echter aan individuele raden om met deze organisaties afspraken te maken om de processen uit te voeren. Tot dusver bevat de lijst met raden die proeven uitvoeren:

Tees Valley Combined Authority (Darlington Borough Council, Hartlepool Borough Council, Middlesbrough Council, Redcar en Cleveland Borough Council, en Stockton-on-Tees Borough Council)

Milton Keynes

Northamptonshire (Kettering en Northampton)

West Midlands (Birmingham, Coventry, Wolverhampton, Walsall, Sandwell, Solihull en Kenilworth)

Norwich

Staffordshire (Stafford en Newcastle-Under-Lyme)

Gloucestershire (Gloucester en Cheltenham)

Liverpool

Redditch

Nottingham

Derby

Cambridge

York

Slough

Salford

South Somerset (Yeovil)

Buckinghamshire (Aylesbury en High Wycombe)

Somerset West (Taunton)

West of England Combined Authority (Bristol en Bath)

Kent (Canterbury)

Londen (vanaf 2021)

De 1835 Highways Act beperkt het gebruik van Personal Light Electric Vehicles (PLEV) tot privéland in het VK - en deze wet blijft van kracht en maakt het in het VK illegaal om in het openbaar op een elektrische scooter in privébezit te rijden. Als je er zelf een hebt gekocht, kun je deze alleen gebruiken als je op privéterrein bent.

Elektrische scooters zijn geclassificeerd als een rijtuig en de 165 jaar oude Britse wet verbiedt rijtuigen van openbare voetpaden. Het wordt als illegaal beschouwd voor het volgende:

Als iemand opzettelijk een voetpad of dam zal berijden langs de kant van een weg die is aangelegd of uitgezet voor het gebruik of de accommodatie van voetgangers; of opzettelijk een paard, ezel, schaap, muilezel, varken of vee zal leiden of drijven of vervoer van welke beschrijving dan ook, of een vrachtwagen of slee, op een dergelijk voetpad of een dergelijke verhoogde weg; of zal een paard, ezel, muilezel, zwijn of vee vastbinden op elke snelweg, om te lijden of het vastgebonden dier erop te laten zijn . "

U kunt ook niet op de weg rijden, aangezien elektrische scooters op twee wielen niet als rijklaar worden aangemerkt door de Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), de instantie die Britse rijbewijzen en documentatie voor wegvoertuigen uitgeeft.

Als u een scootmobiel in particulier bezit gebruikt, kunt u de volgende acties ondernemen:

boetes

punten op uw licentie

de scooter kan in beslag worden genomen.

Bijna zeker. Elektrische scooters staan al een tijdje op de radar van de Britse regering. De opening van een proef met huurregelingen zal de weg vrijmaken voor wat volgt. Het geeft de Britse regering de tijd om de wetgeving aan te passen en om de reële impact te onderzoeken van het toestaan van scooters in steden en dorpen. In combinatie met meer investeringen in fietsnetwerken, wordt het waarschijnlijk gezien als een strategie om meer mensen in beweging te krijgen.

Veel van de voorwaarden die werden gesteld aan elektrische trapfietsen, worden ook toegepast op e-scooters. Precies wanneer er misschien een ontspanning komt om elektrische scooters in particulier bezit op de Britse wegen toe te staan, valt nog te bezien, maar we vermoeden dat dit pas zal zijn als de volledige proefperiode voor verhuur is voltooid.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Chris Hall.