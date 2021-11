Tweede Xbox X Adidas-sneaker aangekondigd: Xbox 360 Forum Mid

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De samenwerking tussen Xbox en Adidas gaat verder met een tweede paar sneakers op basis van de gaminggigant.

De Adidas Xbox 360 Forum Mid is gebaseerd op de gelijknamige console, met een aantal visuele knikjes en een paar paaseieren voor de goede orde.

Ze zijn wit, zilver en groen, net als de originele Xbox 360 zelf, en de riem aan de voorkant lijkt op de schijflade.

Een Xbox-knop uit het 360-tijdperk verschijnt op de enkel, terwijl de ventilatieopeningen aan de binnenkant van elke sneaker worden weergegeven.

Naast de witte veters in de doos, zal de limited release-show ook worden geleverd met rode, gele, groene en blauwe varianten op basis van de gekleurde knoppen op de 360-controller.

De Adidas Xbox 360 Forum Mid-sneakers zijn morgen, 4 november 2021 om 07.00 uur te koop voor klanten in de VS en Canada. Als je bedenkt hoe deze dingen traditioneel gaan, verwacht dan dat je meteen op die aankoopknop drukt, want ze willen snel uitverkocht zijn.

Een eerder paar, gebaseerd op de originele Xbox, werd in oktober aangekondigd. De Xbox 20e Forum Tech-schoenen werden echter nooit in de uitverkoop aangeboden. Het nieuwe paar is daarom de eerste die je kunt kopen - als je geluk hebt.