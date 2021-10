Xbox Mini koelkast pre-orders geopend 19 oktober

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox heeft aangekondigd dat de pre-orders voor zijn Mini-koelkast rond de Xbox Series X zullen openen op dinsdag 19 oktober 2021.

Begonnen als een meme nadat de Xbox Series X voor het eerst werd onthuld, kreeg het idee van de Xbox Mini-koelkast zoveel aandacht dat het bedrijf besloot het te produceren. Het zal vanaf december wereldwijd beschikbaar zijn - net op tijd voor de feestdagen.

Het zal beschikbaar zijn in de VS via Target, geprijsd op $ 99,99. Klanten in Canada kunnen het ook kopen via Target.com.

Degenen in het VK kunnen het van Game krijgen voor £ 89,99, terwijl Game Stop EU het voor € 99 zal verkopen in Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, Spanje, Nederland en Polen.

Xbox zal de beschikbaarheid in 2022 uitbreiden.

Hier, net op tijd voor de feestdagen, gaat de Xbox "Mini-koelkast" op 19 oktober in voorverkoop en zal in december 2021 in meerdere retailers wereldwijd aankomen https://t.co/4ruckIMLKT — Larry Hryb (@majornelson) 15 oktober 2021

De koelkast is ontwikkeld in samenwerking met Ukonic en kan tot 12 blikjes "uw favoriete drank" bevatten. Er zijn twee planken in de deur en een USB-poort aan de voorkant om externe apparaten op te laden.

Het wordt geleverd met een DC-voedingsadapter en we denken dat het op een ventilator is gebaseerd, dus geweldig voor het koelen van dranken, enz., maar niet om verse producten in te bewaren (zoals vlees en melk).

Dat is in wezen de gewoonste zaak van de wereld voor een minikoelkast. Weinigen zien er echter zo cool uit als dit. En ja, die woordspeling was helemaal bedoeld.