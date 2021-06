Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vodafone heeft een aangesloten fietslicht, tracker en beveiligingsapparaat aangekondigd - het heet de Vodafone Curve Bike Light & GPS Tracker.

Dit is het derde product in Vodafones Curve-serie - de originele Curve is een GPS-tracker, een beetje zoals een Apple AirTag ; de Neo is een smartwatch die is ontworpen voor kinderen - en is bedoeld voor forensenfietsers die meer veiligheid en beveiliging willen.

Als je een casual fietser bent en geen fancy setup van bijvoorbeeld Garmin hebt, dan kan de Curve Bike Light & GPS Tracker een goede alles-in-één oplossing zijn. Het koppelt een licht, een tracker en een sirene die allemaal kunnen worden bediend via een bijbehorende app (voor iOS- en Android-apparaten).

Het product wordt bevestigd aan een zadelpen (er zijn vijf opties voor de grootte van een rubberen ring voor verschillende postfittingen), wordt vastgeschroefd (met een veiligheidsschroef - hoewel met de juiste schroevendraaier niets kan voorkomen dat dit door iemand wordt verwijderd), waarna de GPS-eenheid wordt vastgemaakt aan eerst de fitting, gevolgd door het oplaadbare lichtgedeelte - dat met een kwartslag het licht activeert zonder dat er met knoppen hoeft te worden gerommeld.

Door deze modulaire aanpak kunt u de GPS-tracker op de fiets laten zitten, de sirene activeren, die u via de app waarschuwt als er met uw fiets wordt geknoeid. De app kan pushmeldingen ontvangen, of je kunt smsen of bellen als je dat wilt.

Het lichtaspect van de Curve heeft drie standen - constant, flits, puls - en heeft twee zijlichten om de dekking en zichtbaarheid te vergroten. Interessant is dat het ook een remlichtfunctie heeft waarbij de intensiteit toeneemt als je remt (dwz het licht kan herkennen dat je vertraagt, vermoedelijk op basis van GPS-gegevens) - en we kunnen geen concurrentie bedenken, zelfs niet bij de high-end , met een dergelijke functie.

Er is zelfs botsingsdetectie die een SOS naar een persoonlijk beheerde lijst kan sturen - net zoals je bijvoorbeeld in Garmin-producten zult vinden - hoewel het onduidelijk is of dit extra ingebouwde sensoren gebruikt voor nauwkeurigheid (en een rode vlag voor ons opwerpt, aangezien zelfs de inleidende video van Vodafone disclaimers bevatte over de nauwkeurigheid van botsingen/botsingen). Niet dat je deze functie moet activeren.

Omdat het een Vodafone-product is, heb je natuurlijk een connectiviteitsabonnement bij de provider nodig – en dat is vanaf £ 3 per maand in het VK, naast de vraagprijs van £ 79 van de Curve. Geen slechte prijs in vergelijking met de concurrentie, alles bij elkaar genomen, hoewel die maandelijkse kosten onvermijdelijk zullen oplopen.

Geschreven door Mike Lowe.