Vodafone brengt de Nreal Light AR-bril naar Europa

(Pocket-lint) - AR-brillen zijn nog steeds een allegaartje, maar Vodafone brengt de langbesproken Nreal Light- bril naar zijn klanten in Europa. Beginnend met Duitsland en Spanje in het voorjaar, zullen ze ook naar het VK komen.

Het is een bedrade bril (voor een Android-telefoon), maar ze zijn ontworpen om regelmatig te worden gedragen voor mixed reality en augmented reality onderweg. Het belang van Vodafone is natuurlijk om AR mogelijk te maken via het nog in elkaar gezette 5G-netwerk.

De 106g-bril maakt gebruik van Qualcomm Snapdragon-technologie eronder, evenals twee ruimtelijke computercameras, dubbele microfoons en dubbele cameras. Qualcomm sprak een jaar geleden over de bril als een heroïsch gebruik van zijn technologie.

AR op Nreal Light betekent dat je apps voor je ogen kunt zien, terwijl je net als normaal met je omgeving kunt communiceren. Mixed reality-apps combineren uw realiteit met apps, zodat u interactie hebt met virtuele 3D-objecten. Er zijn verschillende use-cases voor de bril, waaronder video, gaming en zelfs productiviteitsapps.

Vodafone werkt samen met het in China gevestigde Nreal aan verschillende AR- en MR-apps, zegt het en spreekt over sport-apps met overdreven statistieken en grafische afbeeldingen, multiplayer-games die echte en virtuele omgevingen combineren en meer meeslepende conference calls voor bedrijven.

Er is nu ook een ontwikkelaarskit beschikbaar, wat betekent dat iedereen MR- en AR-apps voor Nreal Light kan ontwikkelen.

