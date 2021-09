Chiptekort houdt aan tot ver in 2022, beweert Toshiba

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben het afgelopen jaar veel voorraadproblemen gehad als het gaat om elektronica. Chiptekorten hebben ertoe geleid dat gameconsoles, sommige consumentenelektronica en zelfs autos moeilijk te verkrijgen zijn of vertragingen hebben opgelopen bij de levering.

Helaas is het ook niet iets dat in het komende jaar zal worden opgelost. Volgens Toshiba althans.

Het heeft toegegeven dat het tegen het einde van dit jaar en tot ver in 2022 moeite zal hebben om aan de vraag naar zijn stroomregulerende chips - zoals gebruikt in autos en consumentenkit - te voldoen.

"De aanvoer van chips zal tot minstens september volgend jaar erg krap blijven", zegt Takeshi Kamebuchi, de directeur van Toshiba Corp die verantwoordelijk is voor halfgeleiders (zoals gerapporteerd door Bloomberg ).

"In sommige gevallen kunnen we merken dat sommige klanten pas in 2023 volledig worden bediend."

De directeur voegde eraan toe dat sommige chipfabrikanten prioriteit geven aan autofabrikanten, omdat assemblagelijnen afhankelijk zijn van de technologie. Naar verluidt hebben zowel Volkswagen als de Toyota Motor Group het afgelopen jaar de productie moeten stopzetten of verminderen vanwege de tekorten.

Andere elektronicafabrikanten worden zelfs aangemoedigd om printplaten opnieuw te ontwerpen om het aantal benodigde componenten te verminderen. Zo heeft Sony onlangs een licht vernieuwde PS5 uitgebracht.

"We bekijken welke klant de meest ernstige situatie heeft, zoals het risico dat de hele productielijn stilvalt of dat het bedrijf wordt vernietigd zonder de levering van chips", zegt Kamebuchi.

"De makers van gameconsoles behoren tot de klanten die de hoogste eisen stellen en het spijt me oprecht voor hun frustratie, aangezien geen van hen 100 procent tevreden is."