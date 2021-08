Tesla maakt een humanoïde robot om gevaarlijke of saaie klussen uit te voeren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elon Musk heeft plannen onthuld voor Tesla om een robot te ontwikkelen. Musk zei gekscherend dat het ontworpen zou zijn om "vriendelijk" te zijn, voordat hij verder zei dat het mechanisch zou worden beperkt tot een snelheid van 5 mph "zodat je het kunt ontlopen".

Om investeerders gerust te stellen dat dit geen robot was die ontworpen was om de wereld over te nemen - zoals voorspeld door zowat elke sciencefictionfranchise ooit - liet Musk zien hoe de Tesla Bot eruit zou zien en welke technische elementen erin zouden gaan.

"Tesla is misschien wel s werelds grootste roboticabedrijf, omdat onze autos als semi-bewuste robots op wielen zijn", zei Musk, terwijl hij de Tesla Bot presenteerde op de AI-dag van het bedrijf.

Veel van wat er in de Tesla Bot gaat, zal afkomstig zijn van systemen die zijn ontwikkeld voor autos, met verwijzing naar de "volledige zelfrijdende computer" en "Autopilot-cameras". De Tesla Bot zal 5ft 8in lang zijn en 125lbs (56kg) wegen.

Het gezicht van de Tesla Bot wordt een scherm om nuttige informatie door te geven.

Het doel van de Tesla Bot is om gevaarlijke en repetitieve taken uit te voeren, in feite om saaie klussen te klaren, waarbij Musk verder zei dat hij een toekomst kon voorzien waarin handarbeid voor mensen optioneel zou worden.

Er zit een AI achter de nieuwe Android, waarbij Musk zegt dat je hem commandos kunt geven als "ga naar de winkel en haal de volgende boodschappen", maar het heeft natuurlijk instructies nodig om nuttig te zijn.

Tesla is van plan om in 2022 te pronken met de Tesla Bot.