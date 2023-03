Het is heel eenvoudig om screenshots te maken op je Steam Deck. Het is ook redelijk eenvoudig om die afbeeldingen te uploaden naar de cloud en ze op afstand te openen. Dus als je dat wilt doen, blijf bij ons en we zullen je helpen.

Steam heeft het altijd heel eenvoudig gemaakt om in-game screenshots te maken en ze lokaal op te slaan of te uploaden naar je profiel. Gamers zullen blij zijn om te horen dat dit gemak ook beschikbaar is op Steam Deck.

Hoe maak je screenshots op Steam Deck

De eerste stap is natuurlijk het maken van de screenshot in de eerste plaats. Als je op PC speelt en Steam gebruikt dan hoef je alleen maar op F12 te drukken om een screenshot te maken. Op het Stream Deck gebruik je ook een snelkoppeling:

Maak een screenshot door tegelijkertijd op de Steam-knop en R1 te drukken.

Als je dat gedaan hebt zou je rechtsonder in het scherm een melding moeten zien verschijnen om je te laten weten dat het gewerkt heeft. Screenshots die je hier maakt worden vervolgens opgeslagen in de mediabibliotheek.

Je kunt ze openen door op de Steam-knop te drukken om dat menu te openen en aan de linkerkant te zoeken naar "media". Door daarop te klikken open je de mediabibliotheek met al je screenshots. Vanaf hier zie je alle screenshots die je lokaal, maar ook op je pc hebt gemaakt en die vervolgens naar de cloud zijn geüpload.

Toegang tot je Steam Deck screenshots op afstand

Als je een screenshot hebt gemaakt op Steam Deck is de eenvoudigste manier om ze te openen via Steam op je gaming-pc. Om dat te doen, raden we aan ze te uploaden naar de cloud.

Druk daarvoor op de Steam-knop en ga via het menu naar de mediabibliotheek, zoek het screenshot dat je wilt openen en druk op de a-knop om het te selecteren.

Er is dan een optieknop aan de rechterkant van het Steam Deck. Druk daarop en je kunt dan het screenshot uploaden:

Selecteer die optie en je kunt dan kiezen om het publiekelijk of privé te uploaden naar je Steam-account.

Volg die stappen en upload de afbeelding die je wilt, ga dan naar je spelcomputer en laad Steam.

Om je Steam Deck screenshots te bekijken op je PC:

Klik op weergave

Klik op screenshots in het drop-down menu

Wanneer de pop-up verschijnt klik je op "bekijk online bibliotheek".

Je zou dan alle screenshots moeten zien die zijn genomen en geüpload naar de Steam cloud.

Vanuit dit gedeelte van je profiel kun je de verschillende menu's gebruiken om publieke of private screenshots te zien, ze te verwijderen of ze te filteren op een specifiek spel. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en u kunt deze kopiëren en plakken naar de tool die u wilt gebruiken om deze te bewerken.

Als je regelmatig screenshots maakt, kun je ook naar de instellingen van je Steam Deck gaan om je eraan te herinneren ze te uploaden.

Druk op de Steam-knop en scroll door de menu's, klik vervolgens op Cloud. Daar kun je de screenshot management instelling aanzetten om de screenshot uploader te laden wanneer je een spel sluit waarin je screenshots hebt gemaakt.

Deze tool maakt het dan nog makkelijker om te uploaden en op afstand te benaderen.