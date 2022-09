Je kunt misschien binnenkort een Steam Deck kopen zonder reservering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Valve heeft hard gewerkt aan het zo snel mogelijk leveren van Steam Deck bestellingen. Zozeer zelfs dat het wel eens alle lopende bestellingen voor de populaire PC gaming handheld tegen het einde van het jaar zou kunnen vervullen.

Het bedrijf heeft regelmatig berichten geplaatst waarin het aankondigt dat het de snelheid van e-mailuitnodigingen voor degenen die gereserveerd hebben heeft verhoogd.

De productie en distributie van de console gaat goed. Zo goed zelfs dat Valve al verschillende versies van toekomstige Steam Decks plant. Nu heeft Valve aangekondigd dat het waarschijnlijk zeer binnenkort alle reserveringen gevuld zal hebben. Met één uitzondering:

Onze distributeur heeft een achterstand opgelopen bij het verwerken van bestellingen naar Canada, dus mensen in deze regio zullen een (zeer) tijdelijke pauze zien op bestel e-mails. We werken eraan en zijn optimistisch dat we de e-mails naar Canada binnenkort kunnen hervatten. Dit heeft geen invloed op e-mails of verzendingen naar andere regio's - Steam Deck (@OnDeck) 22 september 2022

In Canada gaat het niet zo soepel lijkt het. Gamers in Canada die een Steam Deck hebben gereserveerd, moeten misschien langer wachten omdat Valve heeft gezegd dat het tijdelijk pauzeert vanwege distributieproblemen.

Maar omdat de productie in andere regio's gewoon doorgaat, is het mogelijk dat je in 2023 een Steam Deck kunt bestellen zonder er een te reserveren. Spannende tijden.

Geschreven door Adrian Willings.