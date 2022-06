Sommige Steam Decks worden geleverd met langzamere SSD's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Valve stilletjes de interne opslag op sommige Steam Deck-modellen heeft gedowngraded. We schreven onlangs over hoe het bedrijf Steam Deck eigenaren heeft verteld om hun SSD's niet te upgraden naar grotere (langere) modellen, maar Valve heeft zelf ook tweaks gemaakt.

Valve heeft mogelijk stilletjes de SSD's op zowel de 256GB als 512GB Steam Deck modellen gedowngrade. Ze stappen over van PCI express 3.0 x4 SSD's naar x2 SSD's. Dit betekent dat de schijven de helft van het aantal PCIe lanes gebruiken en dus potentieel 50 procent minder bandbreedte hebben.

Dit wordt opgemerkt op de Steam Deck's officiële specs pagina waar de drive specs worden vermeld als:

256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4 of PCIe Gen 3 x2*)

512 GB NVMe SSD met hoge snelheid (PCIe Gen 3 x4 of PCIe Gen 3 x2*)

De asterisk leidt naar een notitie die suggereert dat Valve denkt dat er geen merkbaar probleem zal zijn voor gamers:

"Sommige 256GB en 512GB modellen worden geleverd met een PCIe Gen 3 x2 SSD. Tijdens onze tests hebben we geen impact gezien op de gameprestaties tussen x2 en x4."

Zoals PC Gamer meldt, blijkt uit een check op de Wayback Machine dat diezelfde pagina eerder dit jaar liet zien dat deze beide modellen draaiden met een x4 NVMe set-up. Valve heeft duidelijk gemaakt dat testen hebben uitgewezen dat er geen problemen zijn met de gaming-prestaties als gevolg daarvan. Maar als je een Steam Deck hebt gepre-orderd en een PCIe Gen 3 x4 NVMe verwachtte, zou je wel eens teleurgesteld kunnen zijn.

We raden je sowieso aan om een goede microSD-kaart bij je Steam Deck te kopen, want je zult de interne opslagruimte snel vol hebben.

Geschreven door Adrian Willings.