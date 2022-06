Steam Deck eigenaren dringend verzocht geen grotere M.2 SSD's te plaatsen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nu mensen het Steam Deck in handen beginnen te krijgen, duiken er een paar mods op. Niet allemaal zijn ze een goed idee.

Onlangs dook het nieuws op dat een Twitter gebruiker met de naam @TheSmcelra een poging had gedaan om een grotere NVMe SSD in zijn Steam Deck te plaatsen. Met een beugel van een derde partij en een paar tweaks werd een M.2 2242 schijf in de handheld console geperst en leek prima te werken.

De printplaat lijkt redelijk goed te werken voor het aanpassen van een 2242 m2 aan het stoomdek, hij botst nergens tegenaan op het moederbord en zet geen extra spanning op kabels. De heat spreader buigt echter wel een klein beetje door. De achterplaat is weer in elkaar gezet zonder problemen. pic.twitter.com/4j4LVbS0NG- Belly Jelly (@TheSmcelrea) June 21, 2022

Sindsdien heeft Valve echter stappen ondernomen om gebruikers te waarschuwen tegen het uitvoeren van dergelijke modificaties uit angst voor beschadiging van het Steam Deck.

Lawrence Yang, een ontwerper bij Valve die werkt aan het Steam Deck nam Twitter om gebruikers te waarschuwen tegen een dergelijke modificatie:

Hallo, doe dit alsjeblieft niet. Het oplaad-IC wordt erg heet en de nabijgelegen thermische pads mogen niet worden verplaatst. Bovendien trekken de meeste 2242 m.2 drives meer stroom en worden ze heter dan waar het Deck voor ontworpen is. Deze mod lijkt te werken, maar zal de levensduur van je Deck aanzienlijk verkorten. - Lawrence Yang (@lawrenceyang) June 26, 2022

"Hallo, doe dit alsjeblieft niet. Het lader-IC wordt erg heet en nabijgelegen thermische pads mogen niet worden verplaatst. Bovendien trekken de meeste 2242 m.2-drives meer stroom en worden ze heter dan waar Deck voor is ontworpen. Deze mod kan lijken te werken, maar zal de levensduur van je Deck aanzienlijk verkorten."

Het modden van je Steam Deck en het beter maken lijkt misschien een goed idee, maar niet als het de levensduur van de console verpest. Als je je handheld-console uit elkaar wilt halen en wilt tweaken, dan is Valve's samenwerking met iFixit de moeite waard om te bekijken als je extra onderdelen of vervangingen wilt. Dit is een veel veiligere manier van modificeren en een die Valve goedkeurt.

Geschreven door Adrian Willings.