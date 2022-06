Het stoomdek dok is officieel uitgesteld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Naarmate het jaar vordert, krijgen steeds meer mensen na lang wachten hun bestelling voor het Steam Deck binnen.

Naast het Steam Deck heeft Valve ook gewerkt aan een docking station voor bij de handheld console. Dat dock is niet alleen ontworpen om het Steam Deck op te laden, maar ook om het aan te sluiten op andere beeldschermen, een ethernetverbinding en randapparatuur.

Maar als je hoopte een dock te krijgen voor bij je Steam Deck, kan de laatste update van Valve een beetje een teleurstelling zijn.

Valve heeft aangekondigd dat het helaas de release van het officiële Steam Decking Station heeft moeten uitstellen vanwege verschillende problemen. Deze problemen zijn onder andere de gebruikelijke onderdelen tekorten en productie problemen die de industrie de laatste jaren hebben geteisterd als gevolg van COVID.

Het bedrijf zegt dat het werkt aan verbetering van de situatie en dat het meer zal delen over wanneer het dock op een later tijdstip zal lanceren, maar nu is het in wezen gewoon afwachten.

Het goede nieuws is dat Valve heeft beloofd dat deze vertragingen niet ook gelden voor het Steam Deck zelf. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je een pre-order hebt geplaatst, maar je console nog niet is geleverd.

In de tussentijd heeft Valve een paar leuke nieuwe functies toegevoegd aan het Steam Deck, waaronder instelbare verversingsfrequenties, een geheel nieuw vergrendelingsscherm voor je veiligheid en nog veel meer. Dit alles wordt mooi samengevat in deze video:

Geschreven door Adrian Willings.