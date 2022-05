Steam Deck updates brengen meer geverifieerde games en minder ventilatorgeluid

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Valve rolt regelmatig updates uit voor zijn draagbare spelconsole en de laatste daarvan heeft gezorgd voor een welkome vermindering van het ventilatorgeluid en een toename van het aantal geverifieerde games.

Toen deSteam Deck voor het eerst werd gelanceerd waren er slechts ongeveer 100 games die "speelbaar" waren, maar sindsdien is dat aantal snel gestegen. We schreven al eerder over hoe je kunt zien welke games zullen werken op Steam Deck en nu lijkt het erop dat je kunt verwachten dat dat aantal een stuk hoger zal liggen.

Volgens Gaming on Linux zijn er nu meer dan 3.000 games die zijn beoordeeld als "Verified" of "Playable" op Steam Deck.

Wij hebben het nagekeken en uit onze collectie van 911 games zijn er 99 die gemarkeerd zijn als "Great on Deck" in de bibliotheek, al is het de moeite waard om op te merken dat we ook een aantal games hebben gezien waarvan gezegd wordt dat ze "unsupported" zijn maar wel degelijk werken en anderen die gewoon wat aan de besturing moeten worden aangepast om lekker te spelen. Het aantal kan dus groter zijn dan je denkt en snel verbeteren.

Naast deze toename in speelbare games is er het nieuws van de SteamOS 3.2 update. Deze update voor het Steam Deck rolt nu uit en brengt een verbetering in het ventilatorgedrag van het Steam Deck. Valve zegt dat de geheel nieuwe OS-gestuurde ventilatorcurve een groot verschil moet maken:

"...over het algemeen is het slimmer, reageert het beter op wat er gebeurt op en in Steam Deck, en is het stiller - vooral in situaties met weinig gebruik."

Dit is goed nieuws, want het geluid van de ventilator is een van onze grootste klachten over het Steam Deck. Het zal dus goed zijn om te zien welke veranderingen dit met zich meebrengt.

In dezelfde update heeft Valve ook de mogelijkheid toegevoegd om de in-game schermverversingsfrequentie tijdens het spelen aan te passen, zodat gamers de "perfecte balans tussen framerate, gamekwaliteit en batterijduur" kunnen vinden.

Het Steam Deck wordt alleen maar beter en beter lijkt het wel.

Geschreven door Adrian Willings.