Vervangende onderdelen voor Steam Deck beschikbaar via iFixit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Valve heeft aangekondigd dat het samenwerkt met een bekend reparatiebedrijf voor consumentenelektronica om vervangende onderdelen aan te bieden voor de aankomende Steam Deck-console .

Het bedrijf in kwestie - iFixit - is misschien wel de meest herkenbare naam in de reparatie-industrie, met miljoenen views en reads van zijn populaire gadget-demontages, waar het alle interne componenten laat zien en hoe ze te vervangen.

In zijn aankondigingspost op het Steam-communityforum zei het bedrijf dat het "een van de geautoriseerde verkopers van Steam Deck-vervangingsonderdelen" zou zijn, wat suggereert dat er ook andere zullen zijn.

Er moeten nog wat details worden uitgewerkt, volgens de post, en we zijn niet wijzer over welke delen van de console in dit programma zullen worden aangeboden.

Deze zet volgt op de video waarin het bedrijf liet zien hoe je het Steam Deck neerhaalt, zij het met de expliciete waarschuwing dat je het waarschijnlijk niet zelf moet proberen.

De console zelf is niet ver weg van lancering nu, met Steam Deck op schema voor de eerste zendingen deze maand. Dat gezegd hebbende, als je er een pre-ordert op het moment van schrijven, zul je het waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van het jaar krijgen; dat is de vraag naar het apparaat.

Met meer dan 100 games die al zijn gecertificeerd als compatibel met de draagbare console, en met toegang tot zoveel eersteklas titels, is het gemakkelijk om te zien dat het populair wordt. Vooral met pc-gamers die onderweg toegang willen tot dezelfde titels.

Dit laatste nieuws betekent dat - als je op de een of andere manier je Steam Deck kapot maakt - je officiële onderdelen en componenten kunt kopen en deze zelf kunt repareren.

Geschreven door Cam Bunton.