Valve's Steam Deck wordt op tijd verzonden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gamers verheugen zich! Valve heeft de grote aankondiging gedaan dat het Steam Deck klaar is voor verzending. De handheld-console van het bedrijf lijkt klaar om te worden vrijgegeven aan degenen die vooraf hebben besteld en zal eind februari worden verzonden.

Dit komt uiteraard na de eerdere vertraging van de lancering vorig jaar, maar het is spannend voor degenen onder ons met pre-orders.

Fijne januari! We hebben vandaag een kleine update voor je - tl;dr - we zitten nog steeds op schema om in februari te verzenden.



Bekijk het hier: https://t.co/pQXC101JCV — Stoomdek (@OnDeck) 13 januari 2022

Het nieuws kwam rechtstreeks van Valve zelf:

"Eerst en vooral liggen we op schema om Steam Deck op tijd te verzenden. Ondanks de wereldwijde pandemie, leveringsproblemen en verzendproblemen, lijkt het erop dat we deze eind februari de deur uit kunnen krijgen. ."

In aanloop naar de lancering heeft Valve hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er genoeg games zijn die goed zullen samenwerken met de console. Je hebt misschien al gehoord van het geverifieerde systeem dat het bedrijf heeft geïmplementeerd.

Dat systeem laat je in één oogopslag weten of de games die je wilt spelen met Steam Deck werken. Als ze zijn gemarkeerd als geverifieerd of speelbaar, kun je aan de slag. Sommige worden mogelijk niet ondersteund en andere moeten worden getest, maar Valve heeft in de aanloop naar de lancering dev-kits van het Steam Deck naar ontwikkelaars gestuurd om er zeker van te zijn dat er zoveel mogelijk zijn.

"Het is ook belangrijk dat we ontwikkelaars de mogelijkheid geven om hun games te testen om die mooie groene geverifieerde cheque te krijgen, dus we hebben ontwikkelaarskits in grote hoeveelheden verzonden. We hebben een nieuwe golf van dev-kits goedgekeurd en honderden hebben de afgelopen maand zijn verzonden (en we blijven goedkeuren en verzenden nog meer)."

Nu niet lang meer wachten!

Geschreven door Adrian Willings.