Hier is een blik op de boxart van Steam Deck

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De release van Valves Steam Deck is misschien nog ver weg, maar we krijgen steeds meer informatie naarmate de lanceringsdatum dichterbij komt. De nieuwste smakelijke nuggets komen wederom rechtstreeks van Valve. Dit keer in de vorm van een blik op de officiële verpakking waarin het Steam Deck kan aankomen.

In een blogpost heeft Valve een voorproefje gegeven van de uiteindelijke verpakking die we in februari kunnen verwachten. Aan de buitenkant moet het in eerste instantie misschien vreselijk spannend lijken, maar er is hier veel meer aan de hand, waaronder wat van die klassieke Valve-humor.

Het artwork van de externe doos bevat ook een mix van real-life waarschuwingsberichten en grappen. Deze symbolen waarschuwen gebruikers om "... de verzenddoos niet als paraplu te gebruiken, op de grond te slaan of als magneet te gebruiken."

Dit soort humor doet denken aan het moment waarop Valve de video uitbracht over hoe je het Steam Deck kunt demonteren, maar waarschuwde gebruikers tegelijkertijd om dat niet te doen.

Ja, je zou de Steam Deck-box als paraplu kunnen gebruiken, maar dat zou je waarschijnlijk niet moeten doen.

Open de doos en je krijgt een interessanter beeld van wat er binnenin gebeurt. De interne boxart bevat tekst op alle plaatsen waar je met je Steam Deck kunt spelen - in de metro, in een reuzenrad, in een tent, op het toilet en in een testkamer. Sommige hiervan zijn grappige verwijzingen naar eerdere Valve-games voor hardcore fans.

Er is ook goed nieuws, want de fotos van de inhoud van de doos laten ook zien dat het Steam Deck wordt geleverd met een voeding en Valve merkt op dat deze ook geschikt zijn voor de regio van de gebruiker. Liever dan het gebrek aan opladers die we bij moderne telefoons krijgen.

Dan krijg je de meegeleverde ingetogen draagtas te zien en het Steam Deck is mooi weggewerkt binnenin. Nu hoeven we alleen nog maar te wachten.