Meer Steam Deck-details zijn bevestigd vóór de lancering

(Pocket-lint) - Valves Steam Deck wordt over een paar maanden uitgebracht en we leren steeds meer naarmate die tijd dichterbij komt.

Het bedrijf heeft veel onthuld over de console, waarbij verschillende mediakanalen hands-on tijd krijgen en meer online wordt onthuld.

Nu zijn nog meer vragen beantwoord door de officiële pagina met veelgestelde vragen die is gepubliceerd voor de nieuwe handheld-console.

De pagina geeft een aantal interessante nuggets over de werking van het Steam Deck.

Een van die dingen is het feit dat eigenaren meerdere Steam-accounts aan hun Steam Deck kunnen toevoegen. Elke gebruikersaccount heeft ook zijn eigen afzonderlijke opslaggegevens en instellingen. Zodat je het voor een leuke tijd kunt delen met andere gezinsleden.

Een ander interessant hoogtepunt is dat Valve zegt dat het Steam Deck ook kan worden aangesloten op een pc en vervolgens kan worden gebruikt als controller voor die speelautomaat. Het bedrijf merkt ook op dat pc VR-headsets zelfs op de console kunnen worden aangesloten, maar dat deze er niet voor is geoptimaliseerd.

Gebruikers kunnen games ook rechtstreeks vanaf een microSD-kaart opstarten, wat zou moeten helpen met opslagruimte.

De FAQ spreekt ook iets over docking en externe hardware-ondersteuning. Het lijkt erop dat externe GPUs niet worden ondersteund, wat jammer is en docking met een pc zal de prestaties niet verbeteren, omdat het is ontworpen om het beste te werken in draagbare modus.

Het lijkt er ook op dat de gebruikersinterface voor Steam Deck uiteindelijk de Big Picture-modus van Steam zal vervangen, dus er is genoeg om naar uit te kijken, zowel op als buiten de console.

De pre-orders van Steam Deck zullen naar verwachting in december 2021 worden verzonden naar de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Nieuwe bestellingen zullen moeten wachten tot ergens in 2022.