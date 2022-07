Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Spotify heeft stilletjes alle productie van Car Thing - zijn slimme mediaspeler/dashboard-accessoire voor auto's - stopgezet, slechts vijf maanden nadat het het product eindelijk op grote schaal beschikbaar had gemaakt voor aankoop.

Car Thing, dat voor het eerst werd aangekondigd in begin 2021, is ontworpen om het gemakkelijker te maken om de Spotify-streamingdienst op je telefoon te bedienen vanuit een auto. Het beschikt over een fysieke draaiknop aan de voorkant, samen met een 4-inch touchscreen, vier microfoons aan de bovenkant en vier vooraf ingestelde knoppen voor bedieningselementen. Via Car Thing bedien je de audio in je auto met "Hey Spotify"-commando's of met de draaiknop, het scherm en de voorkeuzeknoppen van het apparaat.

Als onderdeel van het laatste winstbericht van het bedrijf onthulde Spotify dat de beslissing om te stoppen met de productie van Car Thing een negatieve invloed had op de brutomarge en het bedrijf 31 miljoen euro (ongeveer 32 miljoen dollar) kostte. Desondanks heeft het het project stopgezet en gaf het verschillende factoren de schuld, waaronder de vraag naar het product en problemen met de toeleveringsketen. Het aantal verkochte eenheden tot nu toe werd niet vermeld.

Bestaande Car Things zullen nog steeds blijven werken, heeft Spotify gezegd. Voor het apparaat is een Spotify Premium-abonnement nodig, en natuurlijk een iOS- of Android-smartphone met wifi- of mobiele dataverbinding. Meer over de werking van het apparaat lees je hier. Het is nog steeds te koop zolang de voorraad strekt - tegen een gereduceerde prijs van $49,99 (in plaats van de reguliere verkoopprijs van $89,99)

Spotify zei dat Car Thing een aantal nuttige lessen heeft ontsloten, en dat het gefocust blijft op "de auto als een belangrijke plaats voor audio".

Ondanks deze annulering ziet het er goed uit voor Spotify: Het aantal gratis en betaalde luisteraars groeit nog steeds. Het heeft nu respectievelijk 433 miljoen en 188 miljoen gebruikers.

Geschreven door Maggie Tillman.