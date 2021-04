Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify heeft een slimme mediaspeler voor voertuigen gelanceerd. Het heet Car Thing en wordt geleverd met ondersteuning voor spraakopdrachten van "Hey Spotify". Voor de eerste productlancering geeft Spotify Car Thing gratis uit aan een beperkte groep Premium-abonnees in de VS. Dit is wat u moet weten.

Lees meer: Wat is Spotify en hoe werkt het?

In zijn blogpost waarin de "beperkte release" van Car Thing werd aangekondigd, beschreef Spotify het apparaat als een "slimme speler die je auto vult met muziek, nieuws, entertainment, praatprogrammas en meer". Het apparaat zelf heeft een fysieke draaiknop aan de voorkant, samen met een 4-inch touchscreen, plus vier microfoons aan de bovenkant en vier vooraf ingestelde knoppen voor bedieningselementen. U kunt de audio van uw auto regelen via Car Thing met behulp van "Hey Spotify" -opdrachten of de draaiknop, het scherm en de voorkeuzetoetsen van het apparaat.

Beschouw Car Thing als een infotainmentcentrum, maar dan wel een die inhoud uitsluitend uit de Spotify-bibliotheek afspeelt. Het moet worden gekoppeld met uw smartphone (Spotify via Bluetooth) voor een gegevensverbinding. U kunt vervolgens Bluetooth, AUX of een USB-kabel gebruiken om verbinding te maken met het audiosysteem van uw auto. Car Thing heeft geen ingebouwde speaker.

Met Car Thing kunt u de spraakgestuurde zoektechnologie van Spotify gebruiken om snel specifieke muziek of podcasts af te spelen. Zeg gewoon Hey Spotify en vraag vervolgens om een nummer, album, artiest, afspeellijst, station of podcast. Spotify zei Car Thing kan begrijpen wat je vraagt om af te spelen , zelfs als de muziek luider of je ramen naar beneden ".

Als u Car Thing om wat voor reden dan ook niet met uw stem wilt bedienen, kunt u de draaiknop van het apparaat gebruiken. Hiermee kunt u bladeren, selecteren, afspelen, pauzeren en muziek of podcasts ontdekken om naar te luisteren in de Spotify-bibliotheek. Car Thing is duidelijk min of meer een speciale Spotify-afstandsbediening voor uw auto met een scherm en microfoons.

Je kunt op elk moment naar het touchscreen van Car Thing kijken om te zien wat er wordt afgespeeld. U kunt het scherm ook gebruiken om uw bibliotheek en resultaten van gesproken zoekopdrachten te bekijken. Of u kunt het touchscreen gebruiken om door de interface van Car Thing te navigeren. Veeg gewoon om verder te bladeren of om over te slaan, of tik op om af te spelen. Simples.

Met de vier vooraf ingestelde knoppen van Car Thing heb je sneller toegang tot je favorieten, zoals een nieuwe podcastaflevering. Deze zijn aanpasbaar en u kunt ze op elk moment wijzigen.

Spotify zei dat Car Thing voor $ 79,99 zou moeten verkopen wanneer het volledig wordt gelanceerd, maar geeft het apparaat gratis aan een beperkt aantal Premium-abonnees in de VS.

Spotify Car Thing is momenteel beschikbaar voor in aanmerking komende gebruikers in de VS. Als onderdeel van een ‘beperkte productlancering’ op ‘alleen op uitnodiging’, kun je je op een wachtlijst zetten en mogelijk Spotifys nieuwe Car Thing gratis (exclusief verzendkosten) achterhalen. Je hebt alleen een betaald Spotify Premium-abonnement nodig (en natuurlijk een iOS- of Android-smartphone met wifi of mobiele dataverbinding). Met andere woorden, je moet een betalende Spotify-abonnee zijn om zelfs maar in aanmerking te komen voor "gratis" Car Thing.

Om op de Car Thing-wachtlijst van Spotify te komen:

Ga naar carthing.spotify.com. Selecteer bovenaan de knop "Zet mij op de lijst". Log in op uw Spotify-account.

Let op: Spotify geeft slechts één Car Thing per abonnee uit.

Bekijk hier de blogpost van Spotify en de webpagina Car Thing voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.