SPOTIFY ANNOUNCED IN 2019 IT PLANNED TO TEST A VOICE-CONTROLLED SMART ASSISTANT FOR CARS CALLED CAR THING. NOW IT'S HIT THE FCC. (Pocket-lint) - Spotify kondigde in 2019 aan dat het van plan was om een spraakgestuurde slimme assistent voor autos genaamd Car Thing te testen. Het heeft de afgelopen twee jaar niet veel anders over het project onthuld, maar het is nog niet dood, zoals het is verschenen bij de Amerikaanse Federal Communications Commission.

Met een nieuw ontwerp en een groter scherm ziet Car Thing er totaal anders uit dan de laatste keer dat Spotify het plaagde, hoewel het nog steeds functioneert als een "spraakgestuurd accessoire voor telefoon / Spotify-app met ondersteunend display en knoppen", volgens een beschrijving in de FCC-aangiften . "Bluetooth-enabled voor communicatie met de auto-head-unit. Aangedreven door een 12V-stopcontact", verklaarde de beschrijving.

De nieuwe Car Thing ziet er bijna uit als een kleine tablet, met bovenaan een PopSocket-achtige Grip. (Hier is hoe het eruit zag in 2019.) Het is moeilijk te zeggen aan de hand van de FCC-fotos hoe Car Thing werkt. Oorspronkelijk werd ons verteld dat het zou worden aangesloten op het 12-volt stopcontact van uw auto en via Bluetooth verbinding zou maken met zowel de auto als uw telefoon. Het kan spraakgestuurd worden geactiveerd met Hé, Spotify, en dan zou je iets vragen om af te spelen.

Het zou ook aan uw Spotify-account zijn gekoppeld, zodat het toegang heeft tot uw afspeellijsten. Spotify zei in 2019 dat het Car Thing heeft ontwikkeld om meer te leren over hoe mensen naar muziek en podcasts luisteren, maar het bedrijf zei ook dat het geen plannen had om het apparaat voor consumenten te lanceren.

Meer fotos van de nieuwste versie van Car Thing zijn beschikbaar in de FCC-documenten, inclusief fotos van het aangedreven apparaat. Houd er rekening mee dat wanneer een product de FCC bereikt, dit niet betekent dat het ooit daadwerkelijk zal worden gelanceerd, hoewel het soms kan betekenen dat er een release op handen is.

Pocket-lint nam contact op met Spotify voor een opmerking.

Geschreven door Maggie Tillman.