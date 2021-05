Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sphero - het bedrijf dat naam heeft gemaakt met smartphone-gestuurde robots - heeft zijn nieuwste project gelanceerd. Het heet de Sphero Indi en is ontworpen om kinderen te helpen bij het programmeren.

De Indi is een programmeerbare auto die bedoeld is om vroege leerlingen te helpen de basisprincipes van programmeren door middel van spel te begrijpen.

Indi wordt in wezen beheerst door kleur. Hij wordt geleverd met speciale kleurenkaarten die, wanneer hij eroverheen rijdt, een reactie van de auto triggeren. Of dat nu is om in een bepaalde richting te draaien, te vertragen, te stoppen of ter plekke te draaien.

Tot de Indi werd het educatieve speelgoed van Sphero gebouwd voor kinderen van 7/8 jaar en ouder, maar Indi is anders omdat het is ontworpen voor jongere kinderen.

In het VK is dit het equivalent van de voorschoolse leeftijd tot ongeveer 1/2 jaar.

Wat Indi anders maakt dan de meeste andere producten van Sphero, is dat je geen apparaat nodig hebt. Hoewel u een telefoon en een app kunt gebruiken om verschillende elementen te programmeren, kan deze ook zonder een app werken.

Door de kleurenkaarten in een reeks of patroon te plaatsen, is het de bedoeling dat kinderen probleemoplossende vaardigheden leren op een manier die leuk is. In plaats van ze te laten zitten met een saaie robot, krijgen ze een speelgoedauto en felgekleurde kaarten.

Er zijn in totaal acht kleurenkaarten, die elk hun eigen commando geven aan de Indi, die ze uitleest met behulp van een ingebouwde kleurensensor.

Ga over een lichtgroene kaart en deze zal snel gaan, of geel vertraagt en rood stopt. Er zijn kaarten om 90 graden te draaien en andere voor 45 graden (zowel links als rechts), plus een paarse viertegel.

Elke individuele kit wordt geleverd met de robot, een oplaaddoosje, 20 kleurentegels, 15 uitdagingskaarten en 2 vellen met decoratieve stickers. Het is nu beschikbaar voor pre-order voor $ 124,99. De verzending begint in september. Het is ook beschikbaar voor onderwijsinstellingen in een Class Pack dat acht Indis bevat voor $ 1.199,99.

Geschreven door Cam Bunton.