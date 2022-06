Sony's nieuwe Walkman modellen zijn niet goedkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft de twee nieuwste Walkman-modellen onthuld, voor wie een draagbare muziekspeler wil met veel meer klank dan de meeste telefoons, en ze zijn niet goedkoop.

De twee modellen zijn de NW-WM1ZM2 en de NW-WM1AM2, die in feite respectievelijk een super-premium en gewoon regelmatig premium ervaring bieden.

De ZM2 is een verbluffend toestel, met een prijs van $3.699,99 en een zuiver verguld chassis voor een absoluut minimum aan interferentie terwijl u luistert, met andere hoogwaardige componenten waaronder een speciale Kimber Kable die van de hoofdtelefoonaansluiting naar de ingebouwde versterker loopt.

Ter vergelijking: de AM2 is nog steeds een juweeltje, maar kost "slechts" $1.399,99 bij Sony, met dezelfde versterkertechnologie en software in een iets minder extravagant gebouwde behuizing. Dat gezegd hebbende, het is nog steeds een prachtig stukje audiofiele kit in zijn eigen recht.

Beide Walkman-modellen draaien op Android 11 en hebben Wi-Fi zodat je muziek kunt streamen als dat nodig is (hoewel dat niet echt het punt is van zo'n hi-res apparaat), maar dat zou ook moeten betekenen dat dingen mooi en gemakkelijk zijn aan te passen en te gebruiken zoals jij dat wilt.

Beide toestellen bieden ook uitbreidbare opslag met behulp van een microSD-kaart, dus als je daarmee rekening houdt, zou je heel wat tracks aan boord moeten kunnen zetten. Ze zouden nu verkrijgbaar moeten zijn als je hebt gewacht op de perfecte draagbare speler.

Geschreven door Max Freeman-Mills.