(Pocket-lint) - Heb je ooit brilvrij 3D willen ervaren? Het enige wat je nodig hebt, is vijf grand en Sonys nieuwste gadget.

Sonys nieuwe Spatial Reality Display , of SR Display, maakt gebruik van eye-tracking-technologie om 3D-objecten weer te geven die je kunt zien zonder dat je een 3D-bril of een VR-headset hoeft te dragen. Het is echter niet echt voor consumenten, en het is niet bepaald goedkoop, want het kost ongeveer $ 5.000 om bij Sony te kopen.

Sony heeft op CES 2020 voor het eerst een preview van zijn SR Display getoond als het "Eye-Sensing Light Field Display". Het beschikt over een 15,6-inch 4K-LCD met een micro-optische lens-overlay en een vision-sensor die oogbewegingen en uw positie tijdens het lopen bijhoudt. De micro-optische lens splitst eigenlijk het scherm voor elk van uw ogen om een stereoscopisch beeld te creëren. De twee afzonderlijke 2K-afbeeldingen passen dan bij uw oogbeweging.

Sony promoot het SR-display als een brilvrij 3D-scherm en geeft zelfs aan dat het een holografisch apparaat is, hoewel het moeilijk te zeggen is of die beweringen waar zijn, aangezien Pocket-lint nog geen definitieve versie van het SR-scherm heeft gezien in actie.

Als je je afvraagt wie zon apparaat zou gebruiken, zei Sony dat Volkswagen het gebruikte tijdens het ontwerpproces voor voertuigen, terwijl Sony Pictures Entertainment het gebruikte tijdens het filmen van Ghostbusters: Afterlife om scènes en 3D-modellen te visualiseren.

Het SR Display vereist een pc met minimaal een Intel Core i7 CPU en NVIDIAs RTX 2070 Super GPU. Het zal in november 2020 beschikbaar zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.