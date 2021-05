Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snap heeft de vierde generatie van zijn Spectacles onthuld, compleet met augmented reality-mogelijkheden die al geruime tijd in het frame zijn ingebouwd.

De nieuwe smartglasses zijn de eerste van het bedrijf die een meer geavanceerde AR-ervaring bieden, en ze zijn ook de eerste iteratie die niet verkrijgbaar is.

Snap CEO Evan Spiegel debuteerde de frames tijdens het Partner Summit-evenement van het bedrijf, dat ook twee cameras, vier microfoons, touchpad-bedieningselementen en een paar stereoluidsprekers bevat.

Door gebruik te maken van het enorme potentieel van het @Snap AR-platform, kun je met de volgende generatie Spectacles Lenzen rechtstreeks op de wereld voor je leggen, voor een meeslepende AR-ervaring. #SnapPartnerSummit https://t.co/r4XnSC886z pic.twitter.com/UTDDoxwBOO - Bril (@Spectacles) 20 mei 2021

De bril kan rechtstreeks verbinding maken met Snapchats bibliotheek met AR-lenzen en het Lens Studio Platform, en biedt dragers de kans om "digitale objecten realistisch te aarden in de fysieke wereld", zei Spiegel.

"Brillen begrijpen wat zich in hun gezichtsveld bevindt en stellen relevante lenzen voor op basis van wat er om je heen is. Je kunt de scène vervolgens vastleggen en naar je vrienden sturen om het volledige beeld te delen", vervolgde Spiegel.

In plaats van beschikbaar te zijn voor Snapchat-gebruikers, zoals eerdere modellen, zal Snap ze in plaats daarvan aan een onbekend aantal AR-effectmakers overhandigen via een online applicatieprogramma. Het idee is dus dat de vierde generatie Specs in handen komt van gebruikers die het best in staat zijn om te profiteren van de nieuwe AR-technologie en, waarschijnlijk, wat buzz te creëren voor toekomstige versies.

De ingebouwde AR-bril bevindt zich immers nog in een zeer voorlopig stadium - de nieuwe Specs hebben bijvoorbeeld maar een batterijduur van ongeveer 30 minuten, wat nog een reden is waarom ze niet geschikt zijn voor de massamarkt.

Spiegel suggereerde tijdens de aankondiging dat het ongeveer tien jaar zal duren voordat AR-brillen algemeen worden geaccepteerd. Gezien zijn voortdurende toewijding om gebruikers camera-gerelateerde, draagbare ervaringen te bieden - iets dat met deze nieuwste generatie intrigerend terrein betreedt - verwacht dat Snap voorop loopt bij die acceptatie met Facebook-likes.

Geschreven door Conor Allison.