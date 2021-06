Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tv-presentator en natuuronderzoeker Steve Backshall heeft onlangs samengewerkt met het WWF en Sky Ocean Rescue aan het Ocean Hero-project, om het bewustzijn over klimaatverandering en de vervuiling van de Britse zeeën te vergroten.

Hij overhandigde een petitie ondertekend door meer dan 250.000 Britten aan de Britse minister van DEFRA, Rebecca Pow, om hen aan te sporen zich in te zetten voor oceaanherstelprogrammas. Dat is het moment waarop Pocket-lint hem inhaalde om te praten over klimaatverandering voor de Pocket-lint Podcast . We wilden zijn mening weten over de vraag of technologie een belangrijke factor zou kunnen zijn in de omkering ervan.

Dat kan, zei hij, maar we moeten er niet op vertrouwen. Onze eigen persoonlijke kleine opofferingen en levensstijlkeuzes zouden meer kunnen helpen: "In de wetenschappelijke gemeenschap zijn we van alles wat een geweldige technologische oplossing lijkt te zijn die de klimaatverandering onmiddellijk zou kunnen oplossen", legde hij uit. "Omdat die simpele oplossing niet bestaat - er is geen wondermiddel.

"Suggereren dat dat zo is, is erg gevaarlijk. Ik geloof dat president Biden onlangs onder vuur is komen te liggen omdat hij dat suggereert, omdat hij suggereert dat er in de toekomst misschien een technologische oplossing is die alles gemakkelijk zal maken. Nou, dat is er niet. Het wordt een moeilijk probleem om op te lossen, hoewel dat niet wil zeggen dat technologie geen grote rol te spelen heeft."

In plaats van een totaaloplossing, speelt technologie momenteel een grotere rol bij het identificeren van knelpunten die we op natuurlijke wijze kunnen aanpakken: "Tot op zekere hoogte is het de technologie die ons in staat stelt vast te stellen hoe onze natuurlijke hulpbronnen een groot deel van de oplossing", voegde Backshall toe.

"Hoe dingen die we al millennia hebben beschermd, in sommige opzichten belangrijker is dan het bedenken van revolutionaire nieuwe technische manieren om het probleem op te lossen.

"De wetenschap heeft ons in staat gesteld om de klimaatverandering te kwantificeren om vast te stellen wat er gebeurt."

Eerlijk gezegd is Backshall een zelfverklaarde technofoob - hij geeft de voorkeur aan traditionele methoden bij het volgen en traceren van dierenbewegingen en dergelijke. Maar hij vertelde ons ook hoe het maken van natuurdocumentaires enorm is verbeterd dankzij technologische innovatie. Hij zal tijdens een komende expeditie een eenvoudige verrekijker en volgtechnieken gebruiken om de populatie van ernstig bedreigde sneeuwluipaarden in kaart te brengen. Zijn collegas zullen echter meer technisch beladen zijn: "Mijn kant van de dingen, ik zal op zoek gaan naar uitwerpselen en schrammen, en mijn verrekijker gebruiken om de heuvels af te tasten op zoek naar tekenen van sneeuwluipaard op dezelfde manier als ik heb gedaan voor de afgelopen 20 jaar", onthulde hij. "Mijn collegas gaan drones vliegen met warmtebeeldcameras en sterrenlichtcameras en warmtebeeldcameras met lenzen van 1000 mm gebruiken.

"Ze zullen DNA-barcodering gebruiken om individuele dieren te sequensen vanaf hun uitwerpselen. En van de 60 of 70 externe cameravallen die we in de bergen zullen plaatsen, zullen ze individuele dieren identificeren aan de hand van hun vlekpatronen, die zijn net zo individueel voor hen als vingerafdrukken voor ons.

"Dus technologie, in dat geval, zal alles zijn. Het zal het verschil zijn tussen mij om dingen op dezelfde manier te doen als natuuronderzoekers 200 jaar hebben gedaan om dingen erin te doen op een veel effectievere, modernere technologische manier."

Je kunt het hele gesprek beluisteren op de Pocket-lint Podcast aflevering 106 die nu beschikbaar is .

En u kunt hier meer lezen over het WWF en Sky Ocean Hero-project .

Geschreven door Rik Henderson.