Verbeter je zang met deze kortingen op geweldige Shure microfoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twee van onze favoriete Shure microfoons zijn al afgeprijsd voordat de Black Friday uitverkoop echt begint.

Voor Shure microfoons moet je meestal een premie betalen en dat is niet voor niets.

De Shure SM7B is al jaren een vlaggenschip en vaste favoriet onder muzikanten, artiesten en meer. Hij is van studiokwaliteit en levert een ongelooflijk geluid met een rijke uitzendkwaliteit die perfect is voor podcasting, voice-overwerk en muziekcreatie. De prijs is echter fors en er wordt zelden korting gegeven. Dus als je het hebt uitgesteld dan is dit misschien het moment om de deal te grijpen.

Hij is momenteel geprijsd voor $140 korting op de gebruikelijke vraagprijs bij Amazon in de VS en £96 korting bij Amazon UK. Het vereist wel een XLR-interface zoals de Rodecaster Pro 2 of GoXLR om te kunnen werken.

Ondertussen is de meer betaalbare USB plug-and-play Shure MV7 ook beschikbaar met een korting die hem $25 goedkoper maakt of £30 betaalbaarder aan de Britse kust. Dit is een geweldige optie met fantastisch geluid en de mogelijkheid om zowel USB- als XLR-aansluitingen te gebruiken, zodat u in de toekomst gemakkelijk kunt upgraden.

Als u op zoek bent naar een manier om uw audio te upgraden, grijp dan naar deze koopjes en u zult niet teleurgesteld zijn.

Geschreven door Adrian Willings.