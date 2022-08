Deze toetsenborden met Sonic the Hedgehog thema zijn geweldig als je je toetsenindeling kent

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Higround lanceert een collectie producten met een verscheidenheid aan Dreamcast-geïnspireerde dingen, waaronder toetsenborden, keycaps en meer.

Deze maken deel uit van de "capsule collectie" van het bedrijf dat een samenwerking is aangegaan met Sega om hulde te brengen aan de klassieke personages en de console uit een vervlogen tijdperk.

Zoals je zult zien, bevat de collectie een aantal tamelijk fantastisch uitziende zwaar gethematiseerde toetsenborden en keycap-sets. Deze omvatten zowel 65 procent als 100 procent keycaps naast enkele serieus in het oog springende toetsenborden.

De meest opvallende van deze is een die Sonic toont zijn weg blazend door een klassiek level verzamelen van ringen als hij gaat. U zult opmerken dat dit toetsenbord geen belettering heeft om van te spreken, met uitzondering van "Higround" emblazoned op de spatiebalk.

Dus het is alleen waarschijnlijk een plezier om te typen op als je een touch-typist die weet welke toetsen zijn welke zonder te kijken. Sonic zelf staat tenminste wel op de S-toets.

De andere ontwerpen zijn niet zo in-your-face, maar ze zijn allemaal nog steeds mooi Sonic of Dreamcast gethematiseerd. De prijs van de collectie is nog niet bekend gemaakt, maar je kunt naar de officiële pagina van Sonic x Higround gaan voor meer informatie en om toegang te krijgen.

Geschreven door Adrian Willings.