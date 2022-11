Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens AMD's recente evenement om zijn Radeon RX 7900 GPU's te onthullen, was er een tease van een aankomende Samsung Odyssey Neo G9 gaming monitor met een bijgewerkt 8K-paneel.

Dit zou de eerste 8K ultrawide gaming monitor zijn, maar een die pas op de CES 2023 gelanceerd zal worden. Interessant genoeg wordt gezegd dat het een "alleen horizontaal" 8K-scherm is, dus het is onduidelijk wat de resolutie zou kunnen zijn.

Je krijgt zeker niet zoveel verticale pixels als op een standaard niet-ultrawide monitor. Je hebt ook een DisplayPort 2.1-compatibele grafische kaart nodig om er het beste uit te halen.

Zoals je zou verwachten van de tease, zou AMD's nieuwste GPU-aanbod moeten passen.

AMD zegt dat de AMD Radeon RX 7900 XTX en Radeon RX 7900 XT "uitzonderlijke prestaties" leveren, waaronder niet alleen hoge verversingsfrequenties voor 4K (tot 480Hz), maar ook tot 165Hz verversingsfrequenties bij 8K.

De kans is groot dat je AMD's FidelityFX Super Resolution (FSR) moet gebruiken om ervoor te zorgen dat de ervaring vloeiend is, maar als onze eerdere ervaring met Samsung's ultrawide monitoren iets is om door te gaan, zou het glorieus moeten zijn.

Het is vermeldenswaard dat de huidige 49-inch Samsung Odyssey Neo G9, met een resolutie van 5.120 x 1.440 en een verversingssnelheid van 240 Hz, wordt verkocht voor ongeveer $1699, £1749 of €1769. Dus met bijgewerkte specs verwachten we dat het 8K-model nog duurder zal zijn. We zullen moeten wachten tot CES in januari om meer te weten te komen.

