(Pocket-lint) - Samsung werkt blijkbaar aan een nieuwe draadloze oplader, aangezien deze zojuist is gespot door de Amerikaanse Federal Communication Commission.

De vlaggenschiptelefoons van Samsung kunnen , net als elke andere telefoon, profiteren van betere oplaadsnelheden. Natuurlijk hebben OnePlus en Xiaomi telefoons die draadloos kunnen worden opgeladen met 50 W, maar Samsung tikt af met 15 W. Er is echter een nog niet aangekondigde draadloze oplader, mogelijk voor de Galaxy S22 van volgend jaar, ontdekt in FCC-documenten met een invoersnelheid van 9V/2,77A, wat ongeveer 25W is.

De draadloze oplader heeft het modelnummer EP-P2400. De FCC (via MySmartPrice ) testte zijn snelheden van 4,5 W/7,5 W/15 W op de Galaxy S21 en met snelheden van 2 W op de Galaxy Buds Pro. Er zijn ook afbeeldingen in de documenten die de draadloze oplader laten zien met een pad-achtig ontwerp.

Houd er rekening mee dat Samsung verschillende draadloze opladers aanbiedt met snelheden tot 15W. Alle vlaggenschipapparaten van het bedrijf van de afgelopen jaren ondersteunen alleen draadloze oplaadsnelheden van 15 W, inclusief de Galaxy Note 20- en Galaxy S21-serie. Maar als de laatste geruchten kloppen, zou de Galaxy S22-serie 25 W kunnen bieden, wat betekent dat het bedrijf een draadloze oplader van 25 W zou kunnen lanceren.

Samsung zal naar verwachting de Galaxy S22 in februari 2022 introduceren.