Met SmartThings Find Members kun je vrienden en familie toevoegen aan je Find-netwerk

(Pocket-lint) - Samsung heeft bevestigd dat je anderen aan je SmartThings Find- netwerk kunt toevoegen onder een schema genaamd SmartThings Find Members.

Dit betekent dat Leden zoeken uw apparaten kunnen vinden, wat betekent dat u apparaten zoals de Samsung Galaxy SmartTag kunt delen, of dat meer mensen ernaar kunnen zoeken.

De verhuizing is volkomen logisch, aangezien u de Galaxy SmartTag op uw autosleutels kunt plaatsen en anderen in uw huishouden die sleutels kunnen vinden - zelfs als ze in uw zak zitten toen u het huis met hen verliet.

Een van de punten van kritiek die we specifiek hadden op SmartThings Find en Galaxy Tag, is dat het een oplossing voor één persoon is, gekoppeld aan één account.

SmartThings Find Members zal mogelijk een oplossing bieden en de traceerbare apparaten van Samsung nuttiger maken. Hoewel dit het meest logisch lijkt voor Galaxy SmartTag, zien de cijfers er interessant uit: Samsung zegt dat je 19 andere mensen kunt uitnodigen om lid te worden.

Dat is heel specifiek en, voor ons, klinkt als een groot aantal mensen dat u gaat vertrouwen met toegang tot uw netwerk. Samsung zegt ook dat de ledengroep tot 200 apparaten kan volgen, wat ons doet denken dat dit niet het leven is begonnen als een vrienden- en familiegroep - het klinkt meer als een oplossing voor teambeheer.

Samsung heeft niet gezegd wanneer je leden kunt uitnodigen, maar heeft gedeeld dat je twee tabbladen zult zien, een voor je eigen apparaten en een voor de apparaten van leden. Of al die leden ook Samsung-accounthouders moeten zijn (zoals vereist door de SmartThings Find-service), blijft onbekend.

Het is niet precies duidelijk wanneer de functionaliteit zal arriveren.