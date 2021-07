Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hadden veel goede dingen te zeggen over de geweldige Samsung Odyssey G9-gamingmonitor en nu maakt Samsung de opvolger nog beter met Mini LED en HDMI 2.1 .

Dit gamingpaneel op enthousiast niveau is een kanjer - een 49-inch super-ultrabrede monitor met een Dual Quad High-Definition (5.120×1.440) en een aantal waanzinnige specificaties.

Die specificaties omvatten een verversingssnelheid van 240 Hz, responstijd van 1 ms, contrastverhouding van 1.000.000 tot 1, AMD FreeSync Premium Pro-ondersteuning, Nvidia G-Sync-compatibiliteit, variabele verversingssnelheid en meer.

Wat de Samsung Odyssey Neo G9 echter interessant maakt, is de toevoeging van een mini-paneel met led-achtergrondverlichting. Die upgrade betekent dat de nieuwe line-up van het assortiment nu 2.000 nits helderheid biedt.

Het heeft ook een aanzienlijke upgrade naar de lokale dimzones van de monitor. Het bedrijf zegt dat dit model 2.048 sport, tegen slechts 10 op het vorige model.

Dit alles betekent dat de Neo G9 lichtscènes nauwkeuriger kan weergeven en ook overtuigender, dieper zwart zal bieden. Om dit aspect nog aantrekkelijker te maken, heeft Samsung ook ondersteuning voor HDR 10+ toegevoegd.

Als een andere snaar op de boog van de monitor, heeft het ook een geüpgraded naar achteren gericht lichtsysteem dat bekend staat als CoreSync, dat de verlichting zal afstemmen op wat er op het scherm staat. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop Philips Hue-entertainmentzones werken, maar je moet in een donkere kamer gamen om het volledig te waarderen.

Samsung heeft ook de Odyssey Neo G9 geüpgraded naar de nieuwere HDMI 2.1-standaard. Dit betekent dat je genoeg bandbreedte hebt om de verversingssnelheid van 240 Hz te ondersteunen. Dat is natuurlijk ervan uitgaande dat je een krachtige speelautomaat hebt om hem te laten draaien. Als er één ding is dat we hebben geleerd bij het testen van het vorige model, dan is het dat je een krachtige machine nodig hebt om het beste uit dat scherm met hoge resolutie te halen en toch voldoende FPS te krijgen.

Als dit je interesse wekt, kun je de Odyssey Neo G9 vanaf 29 juli pre-orderen met bestellingen die op 9 augustus worden verzonden. Het kost je echter maar liefst $ 2.499,99.