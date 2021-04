De Samsung SmartTag-update is ontworpen om stalkers te verslaan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een update aangekondigd voor SmartThings Find - de applicatie die wordt gebruikt om de Galaxy SmartTag-tracker te beheren - die je privacy zal helpen vergroten.

De Galaxy SmartTag is een Bluetooth-tracker, ontworpen om u te helpen uw eigendommen te vinden als u ze kwijtraakt. Het gebruikt uw telefoon om de locatie op te geven, dus als u het kwijtraakt, heeft u een overzicht van de laatste plaats waar u het had.

Andere Galaxy-telefoons kunnen anoniem tags detecteren en die locatiegegevens teruggeven aan de gebruiker om verloren apparaten te helpen vinden.

Dat is allemaal geweldig - totdat iemand hypothetisch een GalaxyTag in je rugzak stopt omdat ze je willen volgen. Die persoon zou dan SmartThings Find kunnen gebruiken om die tracker te lokaliseren - en mogelijk te achterhalen waar je heen bent.

Samsung heeft een update naar SmartThings gepusht om dit probleem op te lossen en zal zoeken naar onbekende tags mogelijk maken. Hiermee worden GalaxyTags gevonden die u niet kent, maar die met u mee lijken te bewegen.

Dat zou je dan laten weten dat je een label bij je hebt dat je niet zou moeten zijn - mogelijk daar neergezet om je te volgen, of misschien gewoon omdat je iets hebt opgepikt dat niet van jou is.

Het belangrijke detail hier is "met je meegaan", omdat het doorzoeken van onbekende tags het principe van anonimiteit zou ondermijnen en je zou laten zoeken naar dingen die niet van jou zijn. Het is een handmatige zoekopdracht, wat beter is dan niets, maar in werkelijkheid zou dit moeten worden geautomatiseerd, waardoor u een melding krijgt als u lijkt te bewegen met een tag die u niet herkent.

Als je geen Samsung Galaxy-gebruiker bent, kun je natuurlijk niet zoeken, mocht iemand besluiten dat ze je willen volgen. De keerzijde van deze vergelijking is dat als je geen Galaxy-gebruiker bent, je telefoon niet constant de locatie van de tracker die op je is geplant, aan de eigenaar zal doorgeven.

Samsung GalaxyTags werken alleen met Galaxy-apparaten en het Galaxy Find-netwerk, maar je kunt zien hoe dit een veel groter probleem kan zijn voor een bedrijf als Apple.

Als de geruchten Apple AirTags door alle iPhone-gebruikers kunnen worden gelokaliseerd, zou het mogelijk zijn om de AirTag in een zak of achterkant van iemand met een iPhone te schuiven, zodat je hun locatie kunt volgen.

Geschreven door Chris Hall.