Samsung Galaxy SmartTag + met AR-locatiebepaling is beschikbaar vanaf 16 april

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de beschikbaarheid bevestigd van de Galaxy SmartTag +, de verbeterde versie van zijn locatietraceringstoestel. Het is vanaf 16 april verkrijgbaar in het VK.

De Galaxy SmartTag + werd begin 2021 samen met de Galaxy S21-modellen aangekondigd, maar bij de eerste lancering kwam alleen de reguliere SmartTag beschikbaar - die we destijds hebben besproken .

Het plus-model draagt bij aan de Bluetooth-locatietracering van de reguliere versie dankzij de opname van UWB - ultrabreedband.

UWB heeft onlangs zijn weg gevonden naar een aantal apparaten, waardoor een veel nauwkeurigere locatiebepaling op korte afstand mogelijk is. Dit betekent dat wanneer u dicht bij uw apparaat komt, u een augmented reality-weergave (AR) kunt openen om u naar uw apparaat te leiden.

Momenteel vertrouwen de op Bluetooth gebaseerde modellen op het detecteren van de verbinding om de algemene locatie te bepalen, waarna je geluid moet gebruiken om het te lokaliseren en een toon moet spelen om je te helpen het te vinden.

Het gebruik van UWB voor een tracker zal Samsung naar voren brengen als het eerste bedrijf dat deze technologie gebruikt, maar naar verwachting zal Tile in 2021 trackers lanceren met vergelijkbare technologie en het kan ook worden gebruikt voor Apples geruchten AirTags , als ze ooit lanceren .

De belemmering voor het gebruik van dergelijke technologieën was voorheen het gebrek aan telefoons die dit ondersteunen. Samsung heeft UWB toegevoegd op de Galaxy S21 Ultra en Galaxy S21 + en het is ook op de iPhone en Apple Watch dankzij de U-chips van Apple, die de markt opent voor toekomstige gebruiksscenarios.

Een van de minpunten van de Samsung GalaxyTag +, die we in onze review van de reguliere GalaxyTag aantroffen, is dat deze alleen werkt met Samsung-toestellen. Je kunt hem niet met andere smartphones gebruiken, omdat hij je Samsung-account gebruikt.

Hoewel de GalaxyTag is geïntegreerd in de SmartThings-app, werkt deze nog steeds alleen met Samsung-telefoons die SmartThings Find gebruiken.

Voor degenen in het Samsung-ecosysteem zal dat geen probleem zijn: inderdaad, de verbeterde functionaliteit van deze tracker maakt het misschien een populairdere optie dan de normale SmartTag.

De Samsung Galaxy SmartTag + kost £ 39,99 en is vanaf 16 april verkrijgbaar.

Geschreven door Chris Hall.