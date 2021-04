Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat de Galaxy SmartTag + van Samsung binnen enkele weken uitkomt. Een Amerikaanse winkelier accepteert zelfs voorbestellingen.

Samsung kondigde een paar maanden geleden zijn Galaxy SmartTag item-trackers aan , met de belofte dat het SmartTag + -model, dat ultrabreedband (UWB) -technologie bevat in plaats van Bluetooth voor nauwkeurigere tracking, later dit jaar zal verschijnen. Nu heeft detailhandelaar B&H Photo een zwarte versie van het apparaat op de lijst gezet voor pre-order, met een notitie waarin de "verwachte beschikbaarheid" -datum van 12 april wordt vermeld.

Houd er rekening mee dat Samsung nog geen releasedatum voor de item-tracker heeft aangekondigd, dus het is mogelijk dat B&H die "verwachte" datum kan wijzigen als deze niet correct is. Onlangs is echter een item-tracker van Samsung opgedoken via een aanvraag van een Federal Communications Commission , wat meestal een teken is dat een product binnenkort kan worden gelanceerd. Tel alles op en het suggereert dat de Galaxy SmartTag + er bijna is.

De Galaxy SmartTag + kost $ 40 wanneer deze beschikbaar komt. Er zullen twee kleuren worden aangeboden, zwart en blauw, hoewel B&H alleen de zwarte vermeldt. Dankzij UWB-technologie biedt de tracker nauwkeurige positionering en tracking, inclusief een AR-aangedreven kaart om u te helpen de tag te lokaliseren. Zowel Apple als Tile werken volgens geruchten al ruim een jaar aan vergelijkbare trackers met UWB.

Geschreven door Maggie Tillman.