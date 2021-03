Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung en Mastercard hebben aangekondigd dat ze samenwerken aan een creditcard die uw betaling verifieert met een vingerafdrukscanner rechtstreeks op de kaart.

Dat betekent dat er beperkt fysiek contact is met POS-chip-en-pinsystemen waar u normaal gesproken uw viercijferige pincode moet invoeren.

In plaats van uw pincode in te voeren, scant u eenvoudig uw vinger of duim over de lezer en dat fungeert als uw bevestiging dat het - inderdaad - de eigenaar van de kaart is die probeert de aankoop te doen.

De biometrische kaarten zullen een nieuwe beveiligingschipset gebruiken die is ontwikkeld door Samsungs System LSI Business die een aantal afzonderlijke chips in de kaart integreert.

Deze kaarten kunnen worden gebruikt bij elke Mastercard-chipterminal of elke POS-terminal.

Samsung heeft aangekondigd dat het deze technologie voor het eerst zal uitrollen in zijn thuisland Zuid-Korea, waar het later in 2021 een biometrische versie van zijn Samsung Card wil lanceren.

Uiteindelijk lijkt het erop dat het doel is om alle transacties zo contactloos mogelijk te maken, waardoor veilige kaartbetalingen net zo gemakkelijk zijn als contactloze betalingen waarvoor vaak geen authenticatie nodig is.

Geschreven door Cam Bunton.