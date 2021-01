De nieuwe SmartTag van Samsung werkt alleen met Galaxy-apparaten, wat de aantrekkingskracht ervan beperkt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung noemde kort zijn nieuwe Galaxy SmartTag naast de nieuwe Galaxy S21- en Galaxy S21 Ultra- modellen bij Galaxy Unpacked, maar er is een klein detail dat misschien aan je voorbij is gegaan.

De Samsung Galaxy SmartTag werkt alleen met Galaxy-apparaten, wat betekent dat het grotendeels nutteloos is voor de rest van de Android-gemeenschap of voor degenen met de iPhone van Apple.

Dat zou als een verrassing kunnen komen, aangezien Samsung de laatste tijd vrij veel op SmartThings heeft gepusht. Via SmartThings Find kunt u de SmartTag gebruiken, integreren met de SmartThings-app en naast uw andere slimme apparaten voor thuisgebruik verschijnen.

SmartThings is het slimme thuisplatform van Samsung. Het is breed compatibel met bekende merken in de smart home-ruimte, zoals Arlo-cameras, Ring of Philips Hue.

Het is ontworpen om een universele aantrekkingskracht te hebben, waardoor je een plek hebt om je slimme huis te bouwen en te besturen, vergelijkbaar met vergelijkbare interoperabele services zoals Amazons Alexa of Apple Home, met apps op Android- en Apple-apparaten.

Het lijkt me daarom misschien dom om je nieuwe tracker-tag niet een rol te laten spelen in een systeem dat je wilt bouwen. In plaats daarvan is het beperkt tot Samsung Galaxy-apparaten met Android 8 en hoger - en Samsung vertelt ons dat er "geen onmiddellijke plannen zijn om andere apparaten te ondersteunen".

Als u probeert verbinding te maken met de SmartTag vanaf een niet-Galaxy-telefoon, krijgt u een waarschuwing dat deze niet compatibel is. Je kunt het via Bluetooth detecteren, maar je kunt er niet mee koppelen. Zelfs als u het instelt met een Samsung-telefoon en vervolgens probeert toegang te krijgen via een ander apparaat met de SmartThings-app, werkt het niet.

De keerzijde van de vergelijking is dat Samsung nog steeds de grootste wereldwijde smartphonefabrikant is, dus er zijn potentieel veel apparaten die SmartTag zouden kunnen gebruiken, en veel gebruikers die mogelijk ook verloren apparaten kunnen vinden en lokaliseren. Laten we eerlijk zijn, zowat elk café of restaurant heeft een Samsung-telefoon erin, maar als je in een huishouden met gemengde telefoons bent, kan alleen de Samsung-gebruiker de SmartTag detecteren.

We vermoeden dat Apple dezelfde aanpak zal volgen met zijn geruchten AirTag . Apple is gewend om achter zijn eigen muren te bouwen en alleen zijn gemeenschap te dienen, en het voor de hand liggende probleem is dat Apple de Find My-app zal gebruiken die je alleen op Apple-apparaten krijgt.

Voor Samsung is het een andere situatie, omdat SmartThings een universeel platform is, maar er is een belangrijk detail. SmartThings Find lijkt beperkt te zijn tot Samsung-telefoons. Het verschijnt niet in de SmartThings-app op andere apparaten - en dit is de interface die u gebruikt om uw SmartTag te detecteren. Als het gaat om het detecteren van apparaten, wordt dit feitelijk beheerd door de Find My Mobile-app van Samsung en hier, in de instellingen, ontdek je de optie voor offline zoeken, het deel van het systeem dat Galaxy-telefoons zullen gebruiken om verloren apparaten te detecteren, wat waarschijnlijk de beperking verklaart.

Natuurlijk is er een oplossing voor dit probleem: koop een tegel . Tile heeft een reeks apparaten voor verschillende prijsklassen en heeft tot nu toe in wezen de Bluetooth-trackermarkt gebouwd en gedomineerd. Het werkt ook zowel Android als iPhone, zonder de beperkingen die andere merken kunnen tegenkomen.

Geschreven door Chris Hall.