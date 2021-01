Samsung lanceert Galaxy SmartTag om locatiebepaling via SmartThings Find te vergemakkelijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft zijn eigen Bluetooth-tracker aangekondigd, de Galaxy SmartTag. Het is ontworpen om te werken met de SmartThings Find-service die in oktober 2020 is gelanceerd en is geïntegreerd in de SmartThings-app.

Dit is niet de eerste keer dat Samsung een Bluetooth-tracker heeft, aangezien het eerder in 2018 de SmartThings Tracker lanceerde.

De nieuwe Galaxy SmartTag betekent dat u SmartThings Find kunt gebruiken om apparaten te lokaliseren die geen eigen verbinding hebben. Door de SmartTag te bevestigen, kunt u zaken als sleutels vinden via de app op uw telefoon.

De SmartTag kan worden gelokaliseerd via andere SmartThings Find-gebruikers, zodat u apparaten kunt lokaliseren, zelfs als ze geen contact hebben met uw eigen telefoon.

Dankzij Galaxy SmartTag + - een verbeterde versie van de tracker - kun je ook UWB - ultrabreedband - gebruiken om dingen gemakkelijker te lokaliseren met AR. Dit geeft u een visuele gids om uw apparaat nauwkeuriger te lokaliseren. SmartTag + komt later in de 2021 en UWB wordt ondersteund op de Galaxy S21 Ultra en de Galaxy S21 + .

Tile is momenteel de marktleider op het gebied van Bluetooth-volgapparatuur, en het gerucht gaat dat Apple al lang een eigen apparaat op de markt brengt.

SmartThings Find werkt binnen de SmartThings-app, zodat u Galaxy-apparaten kunt selecteren die u wilt bijhouden. Momenteel omvat dat zaken als Galaxy Buds en Galaxy Phones, zodat u de SmartThings-app kunt openen en die apparaten kunt lokaliseren.

Samsung biedt de Galaxy SmartTag aan als pre-order-incentive naast de nieuwe Galaxy S21-apparaten.

De SmartTag kost $ 29,99 en is vanaf 29 januari verkrijgbaar.

Geschreven door Chris Hall.