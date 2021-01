De nieuwe robots van Samsung kunnen uw boodschappen opbergen en uw vaatwasser vullen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung ging groots op het gebied van robotica tijdens de persconferentie CES 2021 . Er was de JetBot 90 AI + , een robotstofzuiger met camera voor thuisbeveiliging die dit jaar beschikbaar zal zijn, maar ook nog twee vooruitziende apparaten.

Deze laatste twee apparaten zullen in de nabije toekomst niet beschikbaar zijn, maar ze laten wel zien wat voor soort apparaten we in de toekomst in huizen kunnen hebben. Dit is een beetje een vertrekpunt voor Samsung, hoewel veel andere bedrijven in het verleden natuurlijk robots voor thuis en persoonlijk hebben gedemonstreerd . Gezien hun grootte zijn ze echter alleen voor grotere huizen.

De Samsung Bot Handy (ja, rare naam) is de meest intrigerende hiervan, met een arm die objecten kan vasthouden. Dus ja, het kan boodschappen opbergen en uw vaatwasser vullen. Samsung zegt dat het afhankelijk is van AI om objecten te herkennen en de juiste hoeveelheid kracht zal gebruiken om dingen op te pakken. Het kan ook rommelige ruimtes opruimen.

Samsung Bot Care is meer een algemene robot metgezel die uw schema kan leren en u items kan brengen of kan helpen opruimen.

Samsung ontwikkelt ook Samsung Bot Retail, een gelijkwaardig apparaat om klanten door winkels te leiden.

Geschreven door Dan Grabham.