Ontwerp van Samsung Galaxy SmartTags onthuld

(Pocket-lint) - Samsung houdt zijn volgende Unpacked-evenement op 14 januari, waar naar verwachting de Galaxy S21-serie zal worden aangekondigd, maar er is ook sprake van een aantal bluetooth-trackers die naast de telefoons hun debuut maken op het evenement.

De Samsung Bluetooth-trackers zullen Galaxy SmartTags gaan heten op basis van een rapport van 91 Mobiles die het toestel zagen op certificeringssite NCC. Het rapport onthulde ook hoe de trackers eruit zouden moeten zien, met een ontwerp dat lijkt op de populaire Tile-trackers , maar schijnbaar een beetje dikker.

Volgens de afbeeldingen hebben de Galaxy SmartTags een vierkante vorm met afgeronde hoeken en een gat voor een riempje of om bijvoorbeeld aan je sleutelbos te bevestigen. Het lijkt erop dat ze ongeveer 40 mm bij 40 mm meten.

Eerdere rapporten van 91 Mobiles zeiden dat de Samsung Galaxy SmartTags in zwarte en havermoutkleuropties zouden komen en dat ze in Europa ongeveer € 15 zouden kosten.

Er werden geen specificaties onthuld op de certificeringssite, maar eerdere geruchten suggereren dat de Galaxy SmartTags Bluetooth 5.1 zouden kunnen hebben, kunnen werken met de SmartThings Find-functie van Samsung en op dezelfde manier kunnen werken als hoe Tile-trackers werken, zodat je objecten kunt vinden die aan de SmartTag-tracker zijn bevestigd.

Het gerucht gaat ook dat Apple aan een Bluetooth-tracker werkt, hoewel het nog niet bekend is wanneer deze mogelijk worden uitgebracht. In onze aparte feature lees je alles over de Apple AirTags .

Geschreven door Britta O'Boyle.