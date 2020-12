Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung lijkt opnieuw te proberen Apple te evenaren door zijn eigen Tile-achtige tracker klaar te maken, zoals blijkt uit nieuwe certificeringsdocumenten.

Onthoud dat Samsung een "SmartThings Find" -functie heeft onthuld tijdens de lancering van de Galaxy Note 20-serie. Hierdoor kan de app compatibele Galaxy-producten met verbeterde nauwkeurigheid vinden. Nu bereidt het Zuid-Koreaanse bedrijf blijkbaar een nieuw apparaat voor, genaamd Galaxy Smart Tag, met het modelnummer EI-T5300. Volgens leaker Mukul Sharma is het onlangs gecertificeerd door de Indonesian Telecom Certification.

Samsung Galaxy Smart Tag ontvangt de Indonesian Telecom-certificering. #Samsung pic.twitter.com/TCk4EYc5ql - Mukul Sharma (@stufflistings) 30 november 2020

Tel het allemaal op, en dit zou een tegelachtige tracker kunnen zijn om objecten te lokaliseren. Samsung maakt waarschijnlijk gebruik van de SmartThings Find-functie voor deze aankomende tracker. Maar het is onduidelijk of de tracker Bluetooth-connectiviteit of andere connectiviteitsfuncties gebruikt, zoals Ultra-Wideband, LTE of GPS.

Samsung lanceerde in 2018 een LTE-enabled tracker onder het merk SmartThings , dus deze nieuwere versie zou ook LTE kunnen gebruiken.

We vermoeden dat Samsung probeert zich op een dergelijk apparaat te concentreren, aangezien Apple naar verluidt ook aan een Tile-Like-tracker heeft gewerkt. We hebben hier de geruchten over dat apparaat verzameld. Er werd verwacht dat het debuteerde tijdens een van de vele herfstevenementen van Apple in 2020, maar helaas is dat nooit gebeurd.

Samsung zou echter in januari 2021 zijn volgende vlaggenschip-telefoonserie onthullen, dus misschien zal het Apple binnenkort verslaan.

Geschreven door Maggie Tillman.