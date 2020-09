Samsung verslaat Apple met de Wireless Charger Trio

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Herinner je je de Apple AirPower die er nooit was? Welnu, Samsung lijkt erin geslaagd te zijn wat zijn rivaal niet kon, door een draadloze oplaadmat te maken die werkt met drie afzonderlijke apparaten.

De Samsung Wireless Charger Trio volgt zijn vorige Charger Duo op en kan nu tegelijkertijd een telefoon, Galaxy Buds (in hun hoesje) en een Samsung Galaxy Watch opladen.

We hebben momenteel geen specificaties bij de hand, aangezien de mat kort werd aangekondigd tijdens het virtuele Life Unstoppable-evenement van het bedrijf voorafgaand aan de start van IFA 2020 .

Op de hoofdafbeelding lijkt het er echter op dat Samsung het lastige probleem van de extra oplaadspoel heeft opgelost door de Watch-oplaadzone te isoleren.

Hopelijk ontdekken we binnenkort meer. Op dit moment zegt Samsung er alleen maar meer over: "Nu de technologie harder werkt dan ooit tevoren, zag Samsung ook in dat er behoefte was aan een nieuw laadstation dat meer van je apparaten tegelijk van stroom kan voorzien.

"Wireless Charger Trio is een gloednieuwe oplossing voor draadloos opladen die is ontworpen om compatibele apparaten in één keer op te laden en biedt dagelijks gemak en gemak."

Ongetwijfeld zullen de prijzen en beschikbaarheid van releases ook de komende dagen en weken worden onthuld.

Geschreven door Rik Henderson.