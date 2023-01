Razers nieuwste bizarre concept is een hoofdsteun voor een gamestoel met ingebouwd surround sound in het nabije veld.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Razer is opnieuw op CES met een bizar en wonderlijk concept.

Op de Consumer Electronics Show in 2022 pronkte Razer met een modulair gaming bureau concept genaamd Project Sophia en daarvoor hadden we het bonkers multi-screen laptop concept, nu werkt Razer aan een revolutie in je gaming stoel.

Project Carol is een conceptapparaat dat in wezen een fancy hoofdkussen is voor je gamestoel dat zowel near-field surround sound als haptiek biedt. Het idee is om gamers een nieuw niveau van immersie te bieden dankzij zowel audio als tactiele respons direct in je stoel.

Dit is niet de eerste keer dat Razer de bescheiden gamestoel interessanter wil maken. In 2021 toonde het bedrijf Project Brooklyn, een stoel met een eigen ingebouwd 60-inch scherm en zowel haptische als tactiele feedback. Ter vergelijking: Project Carol lijkt een veel aannemelijker product in de echte wereld.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het plan met dit nieuwste concept is om slimme near-field surround sound technologie te gebruiken om heldere audio te leveren met 7.1 surround sound hoogtepunten. Razer zegt dat deze hoofdsteun setup zorgt voor nauwere surround sound audio met een meer omhullende soundscape.

Het geluid wordt ook aangevuld met Razer's HyperSense-technologie die het gamegeluid ook omzet in haptische feedback. Je kunt dus niet alleen horen wat er gebeurt, maar het ook voelen. Volledig opgaan in de actie.

Project Carol is ontworpen om te werken met alle gaming stoelen, met inbegrip van Razer's eigen Iskur en Enki gaming stoelen. Hij wordt eenvoudig aan je stoel bevestigd met verstelbare elastische banden en vervolgens aan je pc via 2,4GHz draadloos. Razer zegt dat je wel acht uur uit de hoofdsteun kunt halen voordat hij moet worden opgeladen. Lees hier meer op de officiële site.

Geschreven door Adrian Willings.