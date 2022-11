Razer's modulaire MMO-muis, de Naga Pro, is nu nog beter

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Razer heeft een update van zijn Naga line-up onthuld die de Razer Naga V2 Pro en Naga V2 HyperSpeed omvat.

Dit zijn de nieuwste modulaire MMO-muizen van het bedrijf die worden geleverd met verwisselbare zijplaten waarmee je gemakkelijk van modus kunt wisselen voor verschillende speltypes.

Er is veel veranderd sinds de originele Naga in 2009 werd gelanceerd en nu beschikt de Razer Naga V2 Pro over een aantal verbeteringen om een reeks gamers aan te spreken.

De veranderingen omvatten een nieuw Razer HyperScroll Pro Wheel, Razer Focus Pro 30K optische sensor, Razer's derde generatie optische schakelaars en een reeks oplaad- en connectiviteitsopties.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Razer Naga V2 Pro heeft drie verwisselbare platen, die de opties geven van een met 12 zijknoppen, een met zes of een met twee. Deze zijn ontworpen voor MMO's, MOBA's en FPS-games. Je kunt dus van modus wisselen als je van spel verandert en krijgt maar liefst 22 programmeerbare knoppen op één muis.

squirrel_widget_12861383

Focus Pro 30K optische sensor met 99,8% nauwkeurigheid van de resolutie

Tot 750 inch per seconde (IPS)/70 G versnelling

Geavanceerde Lift-off / Landing afstand aanpassing

Razer optische muis schakelaars Gen-3 beoordeeld voor 90-miljoen klikken

On-The-Fly Gevoeligheid Aanpassing (Standaard stadia: 400/800/1600/3200/6400)

Levensduur batterij: Ongeveer 150 uur met HyperSpeed draadloos, 300 uur met BLE

Voor nog meer programmeerbaarheid en aanpassing biedt het HyperScroll Pro-wiel zes verschillende modi met standaardmodus, onderscheidende modus, ultrafijne modus, adaptief scrollen en vrij scrollen.

Deze modi bieden verschillende weerstandsniveaus en zelfs "altijd aan" versneld scrollen. Nog belangrijker is dat u het gevoel van het scrollwiel kunt aanpassen aan uw eigen smaak, of dat nu free spinning, glad of met bevredigende tactiele feedback is.

squirrel_widget_12861384

De Razer Naga V2 Pro biedt HyperSpeed draadloze connectiviteit, Bluetooth of USB-C verbindingen. Razer claimt maar liefst 300 uur batterijduur via Bluetooth. Er zijn ook de extra opties van de Razer Wireless Charging Puck en de Razer Mouse Dock Pro om de muis nog handiger te maken.

De Razer Naga V2 HyperSpeed is het meer betaalbare model dat gevoed wordt door AA-batterijen en tot 400 uur meegaat.

Beide muizen zijn nu te koop bij Razer.

Geschreven door Adrian Willings.