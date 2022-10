Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Twee gaming giganten hebben beide verschillende handheld gaming consoles uitgebracht die toegang bieden tot cloud gaming mogelijkheden.

Elk heeft schijnbaar zijn eigen voordelen, waarbij de Razer Edge zowel een 5G- als Wi-Fi-versie heeft. Terwijl de Logitech G Cloud Gaming Handheld betaalbaarder is, maar alleen een Wi-Fi-versie heeft.

Maar welke is voor jou? We zijn hier om te helpen met alles wat je moet weten over elk van deze consoles.

Hoeveel kosten de handhelds?

De Logitech G Cloud Gaming Handheld is beschikbaar voor pre-order voor $ 299,99 in de VS, maar kost meer als hij volledig beschikbaar is ($ 329).

Ondertussen is de Razer Edge beschikbaar in zowel Wi-Fi- als Verizon 5G-modellen. De prijs van het Verizon-model moet nog worden bevestigd, maar in de VS kun je het Wi-Fi-model kopen voor 399,99 dollar.

De handhelds van zowel Razer als Logitech zijn om te beginnen alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar.

Welke games kun je spelen?

Beide spelcomputers zijn ontworpen om te werken met cloud gaming diensten en geven je op die manier toegang tot games.

De Logitech G Cloud Gaming Handheld draait op Android 11 en heeft een soort tabletmodus. Het heeft toegang tot de Google Play store en games van daar.

Het is de bedoeling dat je deze console gebruikt om toegang te krijgen tot cloudgames met Nvidia GeForce Now en/of Xbox Cloud Gaming. Deze diensten geven je met relatief gemak toegang tot veel games, ervan uitgaande dat je een abonnement en snelle thuiswifi hebt.

De Logitech G Cloud Gaming Handheld lijkt echter behoorlijk flexibel, want hij werkt ook met Steam Link. Dus als je een PC gamer bent dan kun je je gaming PC gebruiken om games te streamen terwijl je thuis bent en op die manier te spelen.

Ook de Razer Edge heeft clouding gaming opties met Xbox Cloud Gaming en Nvidia GeForce Now. De twee versies hebben toegang tot deze cloudgames via Wi-Fi of via Verizon's 5G-netwerk - afhankelijk van welk model je kiest.

Je kunt de Razer Edge ook gebruiken om games van je gaming-pc te streamen via zaken als Steam Link, Moonlight en Parsec. De Razer Edge gebruikt de Razer Nexus-app als dashboard voor Android voor als je lokale content speelt.

Logitech G Cloud Gaming Handheld: 7-inch IPS LCD-paneel, 1920 x 1080 FHD 16:9-verhouding, 60Hz

Razer Edge: 6,8-inch AMOLED display met een 2400x1080 FHD+ resolutie en 144Hz verversingssnelheid

De specs van de twee gaming handhelds verschillen nogal. De schermformaten zijn grotendeels vergelijkbaar, maar alleen echt in grootte.

De Razer Edge heeft een 6,8-inch AMOLED-scherm met een 2400x1080 FHD+ resolutie en 144Hz verversingssnelheid.

Het heeft een Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform chipset en beschikt over een 3GHz octa-core Kryo CPU met een Adreno GPU. De 5G versie is geoptimaliseerd voor de Verizon 5G Ultra Wideband voor "betrouwbare, low lag" gaming.

Razers handheld wordt geleverd met 8GB LPDDR5 RAM en 128GB interne opslag. Je kunt ook een MicroSD-kaart gebruiken voor maximaal 2TB extra opslagruimte.

Er is een 5.000mAh batterij aan boord en het weegt 264g op zijn eigen of 401g met de controller bevestigd.

Qua connectiviteit beschikt deze console over Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2, evenals USB Type-C voor opladen en een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting. Er is ook een 5MP front-facing camera die 1080p beelden kan vastleggen op 60FPS. Het heeft ook 2-weg luidsprekers met 2 digitale microfoons en THX Spatial Audio geluid.

Logitech G Cloud Gaming Handheld komt niet helemaal overeen in de specs afdeling.

Het maakt gebruik van een Qualcomm Snapdragon 720G processor, een Octa-core CPU tot 2,3GHz, 4GB LPDDR4x RAM en 64GB interne opslag. De Snapdragon 720 werd begin 2019 aangekondigd, terwijl de G3x van de Edge eind 2021 werd onthuld. Het gebruikt ook DDR4 RAM in plaats van DDR5 en heeft kleinere interne opslag.

Display-wise heeft deze handheld een 7-inch IPS LCD-paneel met 1920 x 1080 FHD-resolutie, een 16:9-verhouding en 60Hz verversingssnelheid. We hebben het in het echt gezien en vonden het er prima uitzien met rijke kleuren en vloeiende beelden, maar op papier wint de Razer Edge het qua specificaties.

Het doet potentieel winnen in andere opzichten echter. Het heeft een 6.000mAh batterij die 12 uur cloud gaming biedt. Logitech zegt dat dit maar liefst 12 uur speeltijd betekent. U kunt het echter alleen thuis gebruiken, want er zijn geen cellulaire mogelijkheden hier. Er is geen woord over hoe lang de Razer Edge zal duren voor gaming sessies, maar met een kleinere batterij en hogere resolutie, kan het goed zijn minder.

Bedieningselementen

Beide handheld consoles hebben touchscreen mogelijkheden.

De Razer Edge heeft Razer Kishi V2 Pro besturing met microswitch knoppen, analoge triggers, programmeerbare macro's en Razer HyperSense haptics om op te starten.

De Logitech G Cloud Gaming Handheld heeft ingebouwde controles met een vertrouwde Xbox-stijl lay-out. Het heeft een dunne behuizing en comfortabele setup met gemakkelijk toegankelijke D-pad en thumbsticks.

De controles zijn ingebouwd, terwijl de Razer Edge lijkt te hebben verwijderbare controles met de Kishi V2 Pro setup en het kan worden gebruikt in tablet-modus in plaats daarvan.

Verdict

In dit vroege stadium is het moeilijk te zeggen welke van de apparaten de betere aankoop zal zijn. De Razer Edge is op papier krachtiger en heeft op verschillende manieren betere specs die het misschien beter maken om op te gamen. Als je buitenshuis wilt gamen is het ook de logische keuze als je de 5G-versie koopt.

Dat gezegd hebbende is de Logitech handheld betaalbaarder en gaat wellicht langer mee tijdens gamesessies.

Geschreven door Adrian Willings.