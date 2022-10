Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Razer heeft een aantal verschillende producten onthuld tijdens zijn speciale online evenement RazerCon 2022. Het bedrijf liet een aantal nieuwe dingen zien, waaronder eigen producten en partnerschappen waar gamers dol op zullen zijn.

Als je de show hebt gemist, kun je hem hieronder opnieuw bekijken en we vatten alle spannende dingen die je hebt gemist ook samen.

Razer Edge, 's werelds eerste 5G gaming handheld

Het hoogtepunt van de show was waarschijnlijk de grote onthulling van Razers gaming handheld - de Razer Edge.

Dit is een cloud gaming handheld console die toegang belooft tot duizenden games met gemak via diensten zoals Xbox Cloud Gaming en Nvidia GeForce Now.

Het apparaat heeft een 6,8-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400x1080 FHD+ en een verversingssnelheid van 144Hz. Er zijn ook twee versies, een die 5G ondersteunt zodat je onderweg kunt gamen en een Wi-Fi-versie die thuis werkt (net als de Logitech G Gaming Handheld).

De Razer Edge is om te beginnen alleen beschikbaar in de VS en de Wi-Fi-versie kost 399,99 dollar.

Razer blauw scherm

Razer onthulde een aantal producten, waaronder enkele die specifiek gericht zijn op streamers. De Razer Blue Screen is een inklapbaar 94-inch scherm dat is ontworpen om streamers visueel interessante content te laten maken met chroma keying.

Het inklapbare ontwerp maakt het gemakkelijk in te zetten en eenvoudig op te bergen wanneer het niet in gebruik is. Met rugsteun, het is altijd glad en kreukvrij ook.

Razer Kaira Pro HyperSpeed

Het assortiment headsets van Razer is nu uitgebreid met de Razer Kaira Pro HyperSpeed, een volledig gelicenseerde headset die is ontworpen voor PlayStation 5. Het maakt gebruik van een ultrasnelle 2.4GHz draadloze verbinding om je low-latency audio te geven samen met 30 uur batterijduur.

Het beschikt ook over Razer TriForce 50mm drivers, een afneembare externe Razer HyperClear cardioïde ENC microfoon en toonaangevende haptiek aangedreven door Razer HyperSense.

Razer Hammerhead HyperSpeed

Als je de voorkeur geeft aan in-ears dan zullen de nieuwste Razer Hammerhead HyperSpeed oordopjes wellicht in de smaak vallen. Dit zijn multi-platform oordopjes met actieve ruisonderdrukking en dubbele omgevingsruisonderdrukking (ENC) microfoons voor heldere chat met je vrienden.

Deze oordopjes hebben Razer Chroma RGB, 30 uur batterijduur ondersteund door een oplaadhoesje en bieden zowel 2.4GHz als Bluetooth 5.2 connectiviteit. Er zijn twee versies - één voor PlayStation en één voor Xbox. En zal beschikbaar zijn vanaf november met prijzen vanaf $149,99 USD / €179,99.

Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition

Het bedrijf heeft ook een andere toevoeging aan zijn Razer Enki line-up onthuld. Dit is een speciale editie gaming stoel die is geïnspireerd door Lamborghini en is voorzien van hexagonale stiksels, premium Alcantara materialen, een magnetisch hoofdkussen en een "gewichtsgebalanceerde zitervaring".

De Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition is verkrijgbaar in december 2022, vanaf 1.299 USD / 1.499 euro.

Meer kleuren voor Razer-randapparatuur

Razer onthulde ook een geheel nieuwe lijn Quartz, Mercury en White edities van zijn randapparatuur. De Razer Barracuda wireless, Razer Huntsman V2 TKL, Razer BlackShark V2 X en Razer Orochi V2 krijgen Quartz-edities.

Ook kun je een Razer Barracuda Mercury Edition, Razer DeathStalker V2 Pro White Edition, Razer DeathStalker V2 Pro TKL White Edition en Razer Basilisk V3 Pro White Edition krijgen.

