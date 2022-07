Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Razer heeft een reeks nieuwe toetsenborden onder de DeathStalker-vlag onthuld, waaronder het fantastische vlaggenschip de DeathStalker V2 Pro.

De line-up omvat drie low-profile toetsenborden - de DeathStalker V2, DeathStalker V2 Pro Tenkeyless en de DeathStalker V2 Pro. De eerste is het meest betaalbare bedrade model, terwijl de anderen draadloos zijn en ofwel compacte TKL of full size om tegemoet te komen aan uw persoonlijke voorkeur.

Wat de DeathStalker V2 line-up echter interessant maakt is de low-profile optische schakelaar en de belofte van high-end prestaties.

squirrel_widget_12854233

De twee full-sized toetsenborden zullen verkrijgbaar zijn met een keuze uit Razers low-profile lineaire of clicky schakelaars. De lineaire schakelaars geven een snelle en stille (1,2 mm) bediening of de clicky schakelaars van 1,5 mm geven meer tactiele feedback. Beide schakelaars zijn optisch, wat betekent dat ze duurzaam zijn en tot 70 miljoen klikken meegaan en je een nauwkeurige respons geven.

Voor de TKL houdt Razer het bij lineaire schakelaars. Dit is de eerste keer dat optische schakelaars zijn gebruikt op een draadloos toetsenbord. Dus gamers zullen in staat zijn om het meeste uit de licht-snelle actuatie, nul debounce vertraging en duurzaamheid voordelen die afkomstig zijn van deze schakelaars te maken, terwijl ook genieten van de geneugten van draadloos.

Razer heeft ook hard gewerkt aan de balans tussen comfort en prestaties. Het bedrijf zegt dat de lineaire optische schakelaars zorgvuldig zijn afgesteld met dempers om een stille en toch bevredigende type-ervaring te geven. Het bedrijf heeft de DeathStalker V2 Pro ook moeten verpakken met een flinke batterij om een batterijlevensduur tot 40 uur te garanderen (met RGB-verlichting op 50%), terwijl er ook per toets RGB en optische sensoren voor elke schakelaar mogelijk zijn. Geen geringe prestatie.

Andere hoogtepunten van de DeathStalker V2 Pro zijn een polling rate van 1.000 Hz, 2,4GHz Hyperspeed wireless, drie Bluetooth 5-aansluitingen en een duurzame aluminium bovenplaat.

De keycaps zijn met een laser gegraveerd en voorzien van een ultra-duurzame coating die voorkomt dat vingervetten en vette handen na verloop van tijd sporen achterlaten. Het toetsenbord heeft ook een multifunctioneel volumewiel en een mediatoets, zodat alle bedieningselementen binnen handbereik zijn.

De DeathStalker V2 Pro is nu verkrijgbaar voor £249,99, $249,99 of €249,99. Terwijl de DeathStalker V2 Pro Tenkeyless vanaf Q3 verkrijgbaar is voor £219,99, $219,99 of €219,99. En de bedrade Razer DeathStalker V2 zal ook dan verkrijgbaar zijn voor een MSRP van £199,99, $199,99 of €199,99.

Geschreven door Adrian Willings.